Gia đình tôi trong rủi có may

Đầu năm 2021 tôi nói: "Năm nay là năm con trâu, ráng mà cày", không biết cày sao mà cuối tháng 5 tôi bị gãy chân, cuối tháng 8 cả nhà nhiễm Covid.

Tôi 33 tuổi, ở Sài Gòn; vợ 31 tuổi, con trai gần sáu tuổi. Gần cuối tháng 5, tôi có công việc nên phải về nhà ngoại, hôm sau đi xe đò lên lại Sài Gòn, khi tới ngã tư Hàng Xanh thì đi xe ôm công nghệ về nhà. Lúc 5h30 gần về đến nhà, tôi bị cô bé 21 tuổi chạy xe máy trong lúc say xỉn tông vào, tôi và anh lái xe bị gãy chân, cũng may cô bé không sao, chỉ bị trầy ngoài da. Vài ngày sau cô bé đến nhà tôi và anh lái xe thương lượng tiền thuốc men. Dù số tiền đó không đủ chữa trị và nằm viện nhưng gia đình tôi và anh lái xe đều nghĩ đây là chuyện không may, chẳng ai muốn, vì thế không yêu cầu hay đòi hỏi gì thêm, tự an ủi mình bị tông vậy không bị nặng là may rồi, sẵn đang dịch ở nhà "trốn Covid" luôn.

Trong 3 tháng nằm nhà, tôi chỉ ra ngoài lúc thăm khám chân, con trai nghỉ học nên tôi đóng cửa 24/24 không cho ra ngoài, vợ được công ty cho làm tại nhà. Trừ khi đi đổ rác, còn lại nhà tôi không ai ra ngoài, kể cả đi mua đồ ăn vì đã có nhiều thức ăn dự trữ, khi gần hết lương thực thì tôi đặt đồ rồi có người giao tới. Lúc nhận đồ ăn và đi bỏ rác xong chúng tôi đều xịt khuẩn, thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, không biết vì lý do gì và đường lây thế nào mà gia đình tôi có ba người bị Covid. Khi đó tôi chưa được chích mũi vacxin nào, còn vợ đã chích một mũi được 11 ngày, gia đình tôi tự điều trị tại nhà và có báo bên y tế. Chúng tôi sống tại Sài Gòn, không có người thân (ba mẹ, anh chị em hai bên đều ở quê). Trong thời gian bị tai nạn và nhiễm Covid, gia đình tôi được bạn bè, hàng xóm và các anh chị trong công ty giúp đỡ, vẫn nhận được lương. Sau 23 ngày chiến đấu, chúng tôi đã chiến thắng Covid, tôi đi làm lại đến nay đã gần bốn tháng thì nhận được tin vui vợ mang bầu bé thứ hai.

Một năm đầy sóng gió đã qua, giờ cả gia đình đều khỏe mạnh và sắp đón thêm thành viên mới, đó thật sự là điều rất may mắn đối với tôi. Thời gian sau này còn dài, mong sao gia đình và mọi người đều khỏe mạnh, riêng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để lo cho cuộc sống sau này, chăm lo cho vợ và các con. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, vượt qua đại dịch Covid-19.

Tuân

