Gia đình tôi không giàu nhưng hạnh phúc

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 10 năm, có hai cậu con trai thông minh, nhanh nhẹn.

Xin viết một chút về cuộc sống gia đình của tôi, một gia đình không giàu nhưng tôi cảm nhận được hạnh phúc. Hiện tại chúng tôi sống ở ngoại ô phía Nam. Tôi làm quản lý cấp trung cho một công ty đa quốc gia, lương tôi gấp gần bốn lần lương vợ, sau thuế được tầm 55 triệu đồng. Hàng tháng tôi đưa khoảng 45 triệu đồng cho vợ, còn lại chi tiền xăng xe và tiêu vặt. Phải nói tôi may mắn lấy được người vợ biết vun vén cho gia đình. Dù chúng tôi không kinh doanh, không buôn bán gì thêm nhưng cũng tích góp để xây được căn nhà 3,5 tỷ đồng và một chiếc xe để làm hàng ngày. Điều tôi hài lòng là vợ chồng rất ít khi cãi nhau, dù trước kia cả hai có nhiều việc không đồng quan điểm.

Qua thời gian, chúng tôi dần bù trừ cho nhau những tính cách đã hình thành từ nhỏ theo hướng tích cực hơn. Trước đây, tôi có những tật xấu của đàn ông như ham nhậu, lười làm việc nhà và hơi vô tâm với vợ con. Có lẽ điều này hình thành do tôi được chiều từ nhỏ vì gia đình cũng được gọi là khá giả. Ngày xưa, lương tôi thấp nhưng tôi hay về muộn vì mải đi nhậu với bạn. Việc nhà tôi rất ít đỡ đần vợ. Cũng có thời gian tham gia thị trường ngoại hối, mất vài trăm triệu đồng nhưng sau này tự đi vay tín chấp và trả dần trong vài năm. Việc này tôi không nói cho vợ biết, tự làm tự chịu.

Vợ tôi xuất thân từ quê, nhà cũng nghèo nhưng có lẽ thế mà hình thành những thói quen tốt. Quan trọng nhất là em biết tiết kiệm trong chi tiêu và hướng về gia đình, đối nhân xử thế ổn. Còn tôi, cách đây khoảng năm năm bản thân bắt đầu thay đổi. Tôi thường xuyên mở sách nói hoặc những bài học hay trên mạng để nghe mỗi khi rảnh rỗi. Thói quen này không có tác dụng ngay lập tức nhưng như mưa dầm thấm lâu, tôi đã thay đổi dần theo hướng tích cực hơn. Từ một người hướng ngoại, tôi trở nên hướng nội, sống khép kín và ở nhà nhiều hơn. Dù ít bạn bè hơn nhưng tôi thấy điều này lại đỡ phức tạp, nó cũng khiến tôi ngày càng thăng tiến trong công việc. Tôi không cờ bạc, lô đề và cũng nhậu nhưng chỉ khi bắt buộc phải tiếp khách. Tôi nghĩ mình đang rất hạnh phúc và trong đó có những lí do:

Thứ nhất, vợ chồng tôi không bao giờ có tư tưởng gì với người thứ 3. Công việc tôi cũng tiếp xúc với nhiều người khác giới nhưng luôn giữ khoảng cách vì với tôi những rung động ngoài luồng (nếu có) chỉ là cảm xúc giả. Đó như một cái bẫy để những người nhẹ dạ sa vào và kết cục thường không mấy tốt đẹp. Tôi rất thích câu nói: "Phàm làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó", do vậy trong đầu luôn kiềm chế cảm xúc với người khác giới và nói không với ngoại tình. Còn vợ tôi thì 100% đứng đắn về vấn đề này.

Thứ hai, vợ chồng tôi không bao giờ kiểm soát nhau, cả hai tôn trọng sở thích riêng của nhau và không bắt người khác theo ý của mình, chỉ góp ý nhẹ nhàng. Theo chúng tôi, mỗi người có một quan điểm riêng và trong rất nhiều trường hợp sẽ không có đúng sai mà chỉ có sự lựa chọn phù hợp với mình hay không thôi. Đặc biệt chúng tôi không bao giờ động đến điện thoại của nhau khi người kia chưa đồng ý. Tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng kiểm soát nhau một cách vô lý, xem từng tin nhắn của vợ chồng và tra hỏi nọ kia. Với tôi, điều đó là không văn minh và nó xâm phạm quyền tự do của mỗi người. Người xưa có câu: "Lạt mềm thường buộc chặt" quả không sai.

Thứ ba, vợ chồng tôi không bao giờ to tiếng trước mặt con. Quan điểm của chúng tôi là dạy con theo kiểu noi gương để con cái học theo, không muốn ép buộc các con phải thế này thế kia. Trộm vía các con tôi cũng ngoan và năm nào cũng xếp nhất nhì lớp.

Thứ tư, dù sống cùng với bố mẹ tôi nhưng cả hai vẫn giữ khoảng cách riêng tư, gọi là sống cùng nhưng chỉ là chung đất khác nhà. Quan điểm của tôi là không thể ở chung một nhà vì sẽ phát sinh nhiều vấn đề, kèm theo đó là suy nghĩ giữa hai thế hệ khác nhau. Tôi không sao nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ khó tránh khỏi những vướng mắc. Vợ chồng tôi và bố mẹ ít nói chuyện với nhau (vì chúng tôi cũng bận), gần như không có khúc mắc gì. Thỉnh thoảng chúng tôi chở bố mẹ đi ăn tối hoặc đi chơi vui vẻ một, hai hôm.

Cuối cùng là vợ chồng con cái tôi đi đâu cũng phải có nhau. Trừ khi tôi đi công tác, còn lại về quê ngoại hay đi du lịch hoặc đến chơi nhà người thân đều đi cùng nhau. Điều này sẽ tạo sự gắn kết trong gia đình hơn. Khi ở nhà, lúc rảnh rỗi, mỗi người có một sở thích riêng và không bắt ai theo ý mình. Tôi thích ngồi máy tính giải trí, vợ thích chăm sóc hoa, hai đứa con tôi thích xem tivi. Đến giờ ăn, người nấu ăn, người quét nhà, dọn cơm, bữa ăn bao giờ cũng vui vẻ và đầy tiếng cười. Còn một số điều khác tôi muốn chia sẻ nhưng kể ra đây hơi dài.

Đọc đến đây, sẽ có nhiều độc giả nghĩ chúng tôi may mắn do gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Đúng là tôi có may mắn nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Hồi mới lấy vợ, tôi làm lương được bảy triệu đồng, vợ ở nhà hai năm không kiếm ra tiền. Mọi việc chỉ khá lên vài năm trở lại đây do tôi cố gắng trong công việc và tự thay đổi bản thân. Cuộc sống không nói trước được điều gì, "mưa đến đâu mát mặt đến đó", quan trọng là tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại dù không phải là người giàu, chỉ làm công ăn lương thông thường.

Mong những độc giả đang gặp vướng mắc trong cuộc sống hôn nhân gia đình cùng nhìn lại xem gốc rễ vấn đề ở đâu và cùng người bạn đời thay đổi. Hãy bỏ cái tôi đi để sửa đổi bản thân và cùng vợ (chồng) nhìn về một hướng. Đôi khi tôi thấy nhiều người cứ mơ mộng đi tìm hạnh phúc ở đâu xa mà không thấy nó nằm ngay dưới chân mình. Với tôi, những thứ quan trọng nhất chỉ có bốn điều sau: Gia đình, sức khỏe, mối quan hệ chất lượng và lo kiếm tiền. Những thứ khác, có hay không, không quan trọng.

Hoàng Minh

