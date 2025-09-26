Một số cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn giữ nhà cũ cho con cái ở, cha mẹ thay phiên nhau đến chăm sóc để tránh xáo động môi trường phát triển của trẻ.

Vợ chồng Helena, 50 tuổi, ở London đang áp dụng mô hình gia đình "tổ chim" (bird nesting). Sau khi ly hôn, họ luân phiên dọn ra căn hộ thuê cách nhà cũ 5 km, mỗi người ở đó một tuần trong khi người còn lại chăm sóc con cái.

Nghiên cứu của giáo sư Sara Ahlin Doljak, Đại học Kinh tế London cho thấy hình thức này nhằm giúp trẻ giảm xáo trộn trong sinh hoạt và tác động tâm lý sau ly hôn.

Ở Mỹ, một nghiên cứu của Daniel R. Meyer, Marcia J. Carlson và Md Moshi Ul Alam, công bố năm 2022 trên tạp chí Demographic Research, cho thấy tỷ lệ nuôi con, chia sẻ thời gian ở (shared physical custody) tăng từ khoảng 13% trước năm 1985 lên 34% trong giai đoạn 2010-2014.

Helena cho rằng mô hình này nhiều khó khăn cho cô và chồng cũ nhưng rất đáng giá với các con. Cô hay quên đồ giữa nhà và căn hộ thuê, phải chuẩn bị đồ ăn ở cả hai nơi, nhưng cho rằng người lớn vẫn dễ thích nghi hơn trẻ em. "Để làm được, bạn phải có quan hệ tốt với người cũ bởi phải thường xuyên gặp nhau, bàn giao nhà và dọn dẹp", cô nói.

Các luật sư ly hôn ở Anh ghi nhận ngày càng nhiều khách hàng chọn bird nesting vì tiết kiệm chi phí và giúp con duy trì sự ổn định.

Ảnh minh họa: Guardian

Elizabeth Fletcher, thành viên Ủy ban Luật Gia đình thuộc The Law Society, cho biết lãi suất vay mua nhà cao khiến nhiều cặp ly hôn ở tuổi 40 có con nhỏ không đủ khả năng chi trả cho hai khoản vay, buộc một người rời đi phải ở trọ. Bà dự đoán mô hình này sẽ tiếp tục gia tăng.

Laura Stocks, luật sư của hãng luật Wright Hassall, nói ban đầu nhiều gia đình chọn bird nesting để giữ ổn định cho con trong giai đoạn đầu ly hôn, nhưng hiện nay mô hình này trở thành giải pháp bắt buộc do chi phí thế chấp và tiền thuê nhà tăng cao.

Adam Freeman, 31 tuổi, cùng vợ cũ, cũng luân phiên ở nhà để chăm sóc con. Trước đây, họ không có kế hoạch cụ thể nên hai bên thường tranh cãi về việc ai sẽ chăm con. Hiện, thỏa thuận sống luân phiên giúp họ sắp xếp rõ ràng hơn cho cả con lẫn bản thân. "Mối quan hệ của chúng tôi khá hòa thuận", anh nói.

Victoria Walker, luật sư gia đình ở công ty Moore Barlow, đã xử lý nhiều trường hợp bird nesting trong năm qua. Bà đồng ý rằng mô hình này phù hợp cho trẻ vì trẻ không phải di chuyển, bố mẹ chỉ đến và đi nhưng chỉ nên là giải pháp ngắn hoặc trung hạn vì nó không hề tốt cho người lớn.

