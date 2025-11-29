Gia đình Thái Lan bám trụ đồ đạc 48 giờ giữa nước lũ

Gia đình Amphorn Kaeophengkro không kịp sơ tán khi lũ tràn tới, phải bám trụ đồ đạc suốt 48 giờ để chờ nước rút.

Khi nước lũ tràn vào ngôi nhà ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan hồi tuần trước, 8 người trong gia đình Amphorn Kaeophengkro không kịp thoát thân và phải vội vã chạy lên tầng hai.

"Chúng tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ là phải sống sót và muốn mọi người đều an toàn", Kaeophengkro, 44 tuổi, nói với Reuters hôm nay khi kể lại sự việc.

Một góc thành phố Hat Yai chìm trong nước lũ ngày 26/11. Ảnh: AFP

Nước lũ không ngừng dâng cao, khiến nhiều đồ đạc trên tầng hai cũng bị trôi nổi. Trong suốt 48 giờ sau đó, cả gia đình chỉ có thể bám trụ trên một chiếc bàn, máy giặt và mép cửa sổ, những vị trí cuối cùng còn khô ráo và cố định, để không phải ngâm mình trong nước lũ.

"Đôi lúc chúng tôi phải nhấc chân lên để tránh bị ngâm quá lâu trong nước", cô nhớ lại.

Gia đình Kaeophengkro đang bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra dưới ánh nến, chưa rõ khi nào lưới điện sẽ được khôi phục ở Hat Yai và một số khu vực lân cận.

Gia đình Amphorn ăn tối ở thành phố Hat Yai, miền nam Thái Lan, ngày 28/11. Ảnh: Reuters

Thành phố Hat Yai ngày 21/11 ghi nhận lượng mưa 335 mm, mức cao nhất trong một ngày ở khu vực này suốt 300 năm qua. Người dân không nhận được cảnh báo rõ ràng từ chính quyền khi nước lũ dâng nhanh, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà.

Lũ lụt đã ảnh hưởng tới 9 tỉnh miền nam Thái Lan và khiến 162 người thiệt mạng, trong đó tỉnh Songkhla chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 126 trường hợp. Khoảng 16.000 người phải sơ tán đến các nơi trú ẩn khẩn cấp.

Thanh Tâm (Theo Reuters)