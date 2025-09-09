Gia đình tạo sức bật đưa Alcaraz trở lại vị trí số một

Sau khi chạm đáy sự nghiệp tại Miami Mở rộng, Carlos Alcaraz về nương tựa bên gia đình để rồi nhanh chóng trở lại đỉnh cao với hai chức vô địch Roland Garros và Mỹ Mở rộng.

Năm 2025 chứng kiến thành công rực rỡ của Alcaraz với 7 danh hiệu, gồm hai Grand Slam, nhưng cũng ghi dấu một bước ngoặt lớn với tay vợt này. Đó là ngày 21/3, khi anh thua tay vợt kỳ cựu David Goffin ngay trận ra quân Miami Mở rộng.

Thất bại trước Goffin đến khi tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang được kỳ vọng leo lên vị trí số một thế giới sau án phạt cấm thi đấu ba tháng với Jannik Sinner.

Alcaraz thất vọng sau khi thua Goffin ở Miami Mở rộng 2025 ngày 21/3. Ảnh: Reuters

"Có thể nói rằng tại Miami, tôi đã chạm đáy. Tôi thậm chí còn chẳng biết phải nói gì ở họp báo", Alcaraz kể. "Thất bại trước Draper tại Indian Wells trước đó đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Còn trận thua Goffin ở Miami là giọt nước tràn ly. Tôi buộc phải dừng lại, ngồi xuống và xem xét chuyện gì đang xảy ra".

Trở về từ Miami, Alcaraz tìm đến Riviera Maya, Mexico để nghỉ ngơi cùng gia đình. "Khoảnh khắc đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Những lúc khó khăn chính là lúc ta rút ra được nhiều bài học nhất. Tôi đã học cách tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Có nhiều thứ ta tưởng là quan trọng, nhưng có lẽ thực tế không phải vậy", nhà tân vô địch Mỹ Mở rộng từng nói về khoảng lặng đáng quý bên người thân.

Tại Miami, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, trong đó có cả ý định tạm nghỉ thi đấu. "Nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu và một trong những quyết định đúng đắn nhất tôi đã làm là dành vài ngày nghỉ ngơi, để có thể suy nghĩ thấu đáo và nhìn mọi thứ một cách khách quan, từ đó đưa ra quyết định", Alcaraz kể.

Sức ép phải thành công cùng mức độ nổi tiếng dễ dàng khiến các VĐV sa lầy. Alcaraz, với khoảng 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thừa nhận rằng đó không phải là môi trường tốt, thậm chí còn là độc hại. "Dù các VĐV như tôi cần nó để phục vụ cho công việc, chẳng có gì trên đó là thật. Mọi người thể hiện một cuộc sống không phải của họ, một gương mặt không phải của họ. Và ngoài ra, có rất nhiều người có thể làm tổn thương bạn chỉ bằng một bình luận đơn giản. Tôi nghĩ không có vũ khí nào tệ hơn lời nói".

Alcaraz (trái) bên bố mẹ và anh trai Alvaro trong kỳ nghỉ ở Mexico. Ảnh: Instagram

Thay vào đó, tay vợt 22 tuổi tìm kiếm sự an ủi trong thế giới quen thuộc nhất, là gia đình và những người bạn, như anh từng bộc bạch trên Financial Times. "Họ đã ở bên tôi khi tôi chưa là ai và quần vợt chỉ là một sở thích. Khi ở bên họ, tôi cảm thấy mình như người bình thường, không phải là một tay vợt hay một người nổi tiếng. Tôi như trở lại tuổi thơ và điều đó mới thật tuyệt vời... Trở về bên gia đình là cách tôi nạp lại năng lượng", Alcaraz cho hay.

Trước hai cú sốc thất bại tại Indian Wells rồi Miami, Alcaraz chỉ đoạt một danh hiệu trong hai tháng đầu năm 2025, với chức vô địch Rotterdam Mở rộng ngày 9/2. Nhưng nhờ những suy ngẫm và khoảng lặng bên gia đình, anh đã trở lại ấn tượng. Bắt đầu từ Monte Carlo - giải Master 1000 mà Alcaraz lần đầu vô địch ngày 13/4, tay vợt 22 tuổi này chinh phục thêm 5 danh hiệu nữa, chỉ trong vòng 5 tháng, bao gồm hai Grand Slam thứ năm và thứ sáu trong sự nghiệp tại Roland Garros và Mỹ Mở rộng.

Theo Alcaraz, những gì diễn ra đầu mùa giải là một phần của quá trình trưởng thành, giúp anh trở nên chín chắn hơn. "Điều tuyệt vời là khi trong kỳ nghỉ ở Mexico cùng gia đình, tôi vẫn yêu cầu đội ngũ của mình gửi giáo án thể lực và tập luyện, vì tôi không muốn mất phong độ. Dù chỉ nghỉ 5 ngày, tôi vẫn muốn tiếp tục tập luyện, đến phòng gym, chuẩn bị để khi trở về nhà, tôi có thể bắt đầu tập luyện mà không gặp khó khăn", Alcaraz kể.

Alcaraz trả giao trong trận chung kết Mỹ Mở rộng 2025 gặp Sinner ngày 7/9. Ảnh: AP

"Những ngày cuối kỳ nghỉ đó, tôi đã nói với ba mẹ và người đại diện Albert Molina rằng 'con muốn về nhà ngay lập tức'. Các em trai muốn tôi ở lại thêm một tuần, tôi nhận ra mình cần trở về. Đó là lúc tôi nhận ra rằng kỳ nghỉ này đã thực sự có ích. Khi tôi chơi với tất cả niềm đam mê ở các giải đấu, đó là lúc tôi thực sự tận hưởng", Alcaraz kể thêm.

Và rồi, phần còn lại trong mùa giải trở thành lịch sử. Dù vẫn còn gần 4 tháng trước khi sang năm mới, Alcaraz đã làm nên mùa giải hay nhất sự nghiệp, thậm chí phá vỡ kỷ lục cá nhân về số điểm tích lũy. Sự ổn định đó giúp anh trở lại vị trí số một thế giới sau 729 ngày.

Hoàng Thông tổng hợp