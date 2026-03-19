Gia đình 'siêu nhân Gao' ở Hưng Yên gây bão mạng

Giữ trọn đam mê siêu nhân từ nhỏ, anh Ngọc Trung sắm trang phục siêu nhân Gao rủ vợ hóa trang, sáng tạo loạt video hài hước mang lại tiếng cười cho cộng đồng.

Đầu tháng 3, một video trích xuất từ camera an ninh ghi cảnh một người cha mặc đồ hóa trang thành siêu nhân lén đưa hai con gái đi chơi thì bị vợ phát hiện, gọi về. Tình huống hài hước bất ngờ "gây bão" mạng xã hội. Chỉ sau một ngày, video đã thu hút gần 7 triệu lượt xem và nửa triệu lượt thích. Một khán giả bình luận vui "siêu nhân cũng sợ vợ", đồng thời phát hiện bức ảnh cưới treo ở phòng khách có chú rể mặc đồ Gao Trắng, cô dâu mặc đồ Gao Bạc.

Đam mê 'biến hình' siêu nhân của cặp vợ chồng Hưng Yên Video ghi cảnh "siêu nhân Gao đỏ" bị vợ mắng được anh Trung chia sẻ lên mạng xã hội ngày 6/3, đạt gần 7 triệu lượt xem. Nguồn: @Giadinhgaodo

Chủ nhân video là anh Phan Ngọc Trung, 32 tuổi, kinh doanh thiết bị điện tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên. Anh cho biết tình huống chiều 26/2 diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Khi đó, anh mặc đồ siêu nhân Gao Đỏ rủ hai con gái diễn cảnh "giải cứu thế giới", chưa kịp thay đồ đã bị vợ nhắc nhở nên vội vàng chạy vào.

"Trót đam mê hóa trang, tôi rất khó bỏ", anh Trung nói.

Tình yêu siêu nhân của anh Trung bắt nguồn từ những cuốn băng đĩa hoạt hình thuở nhỏ. Cậu bé Trung ngày ấy thuộc lòng cách tạo dáng của từng nhân vật, đặc biệt là Gao Đỏ trong loạt phim hoạt hình Super Sentai của Nhật Bản. Khi lớn lên, sở thích đành nhường chỗ cho công việc mưu sinh.

Đầu năm 2019, thấy một thành viên trong hội sưu tầm rao bán bộ đồ Gao Đỏ hoàn chỉnh với giá 8 triệu đồng, anh mua ngay để hiện thực hóa ước mơ tuổi thơ. Thấy anh nhiệt huyết, chị Chu Khánh Huyền, 28 tuổi, (khi đó là người yêu) cũng hết lòng ủng hộ.

Cuối năm đó, khi hai người chuẩn bị kết hôn, anh Trung nảy ra ý tưởng rủ vợ hóa trang để chụp ảnh cưới. Ban đầu, chị Huyền ngần ngại vì bộ đồ khá bó sát, lại tiếc tiền bởi bộ Gao Trắng có giá tới 13 triệu đồng. Chồng kiên trì thuyết phục, chị cũng gật đầu. Hai vợ chồng dựng chân máy, tự chụp khoảnh khắc hóa thân thành chiến binh để trưng bày trong hôn lễ.

"Khách khứa tưởng ảnh lấy trên mạng, còn bố mẹ hai bên thì bật cười vì độ nghịch ngợm của hai đứa", anh Trung nhớ lại.

Vợ chồng anh Ngọc Trung mặc đồ siêu nhân chụp ảnh cưới tại nhà ở xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên, cuối năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau ngày cưới, e ngại ánh nhìn của xóm giềng, những bộ đồ siêu nhân đắt tiền được cất kỹ. Vợ chồng anh thỉnh thoảng mới mặc đến các sự kiện cosplay hoặc tự quay video giải trí trong nhà.

Đến năm 2024, khi một vài video bất ngờ thu hút lượng lớn người xem trên TikTok, họ mới có động lực đầu tư nghiêm túc hơn. Ban đầu, gặp vợ chồng anh đưa bối cảnh quay ra ngoài sân và ngõ xóm, người dân khá ngạc nhiên. Nhưng lúc nhận ra người làng, họ đều nán lại xem một cách thích thú.

Trở ngại lớn nhất của đam mê này là thời tiết oi bức. Mũ nhựa trùm kín, khe hở nhỏ khiến việc hô hấp khó khăn, kính liên tục hấp hơi, ướt sũng mồ hôi. Để khắc phục, họ ưu tiên quay ngoại cảnh vào mùa thu đông, mùa hè chủ yếu sáng tạo nội dung trong nhà.

Thường ngày, vợ chồng tự dựng chân máy hoặc nhờ bạn bè quay giúp. Quá trình ghi hình diễn ra nhanh chóng, thường chỉ mất 15-20 phút cho một video dài 30 giây. Dù bận rộn kinh doanh, cả hai vẫn đều đặn sản xuất nội dung kể về cuộc sống bình dị của "gia đình siêu nhân", từ chuyện đi chợ, dọn nhà, đến chăn nuôi, chăm sóc con cái.

Anh Ngọc Trung cùng vợ và hai con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lập kênh TikTok "Gia đình Gao đỏ", anh Trung xác định chỉ làm nội dung giải trí, phi thương mại. Dù có lúc lượng người xem sụt giảm, vợ chồng anh vẫn duy trì việc quay dựng với mong muốn lan tỏa sự vui vẻ. Đến nay, kênh sở hữu hàng trăm video với vô số bình luận tích cực. Ở xã Hồng Quang, nhiều trẻ nhỏ đạp xe qua nhà hay gọi lớn "chú siêu nhân đỏ", nhiều người hâm mộ gặp ngoài đường cũng xin chụp ảnh kỷ niệm.

Sở hữu đủ 6 chiếc mũ của các chiến binh Gao và 3 bộ trang phục hoàn chỉnh (Đỏ, Trắng, Bạc), anh Trung dự định sẽ tiếp tục sưu tầm trọn bộ đội hình này.

Dù bố mẹ đam mê hóa trang siêu nhân, hai con gái của anh Trung lại chỉ hâm mộ công chúa Elsa và Người Nhện. "Gia đình mỗi người một gu, nhưng việc có chung sở thích hóa trang đã làm tôi vô cùng hạnh phúc", ông bố trẻ chia sẻ.

Đam mê 'biến hình' siêu nhân của cặp vợ chồng Hưng Yên Một số video thu hút triệu lượt xem của vợ chồng anh Ngọc Trung về sở thích "biến hình" thành siêu nhân. Nguồn: @Giadinhgaodo

Quỳnh Nguyễn