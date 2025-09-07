Gia đình phẫn nộ vì Từ Hy Viên bị nhục mạ

Mẹ và chồng của diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên ủy thác luật sư phản hồi về những tin "mang tính bôi nhọ danh dự" người quá cố.

Theo Next Apple, tối 6/9, mẹ và chồng Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai và DJ Koo - ủy thác luật sư Đặng Cao Tĩnh thông báo về các vụ kiện liên quan diễn viên.

Gần đây, nhiều người lan truyền tin "tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc xác định Từ Hy Viên từng ngoại tình, mang thai với DJ Koo năm 2018 sau đó sảy thai, có các chứng cứ giám định điều này".

Theo bà Đặng Cao Tĩnh, các thông tin "sai sự thật, ác ý và hèn hạ", sỉ nhục danh dự của nghệ sĩ quá cố, đồng thời gây đau khổ cho những người ở lại.

Minh tinh Từ Hy Viên (1976-2025). Ảnh: Elle

Ngoài ra, theo ủy thác của người thân Từ Hy Viên, văn phòng luật cũng xử lý vụ kiện cô theo đuổi trước khi qua đời. Minh tinh từng tố cáo mẹ chồng cũ - bà Trương Lan - đăng các nội dung thóa mạ cô, trong đó, Trương Lan nói "Từ Hy Viên sử dụng ma túy, ngoại tình".

Tháng 8/2024, tòa án ở Bắc Kinh yêu cầu bà Trương Lan không được phép đăng trên mạng xã hội các nội dung liên quan chuyện hẹn hò, kết hôn, ly hôn, cuộc sống con cái Từ Hy Viên qua các hình thức ngôn ngữ, hình ảnh, ghi âm, video. Nhưng luật sư cho biết bà Trương Lan không thực hiện nghiêm chỉnh phán quyết này. Phía Hy Viên làm đơn đề nghị tòa án áp dụng hình thức cưỡng chế với bà Trương Lan.

Đây là một trong ba vụ luật sư Đặng Cao Tĩnh đại diện diễn viên giải quyết. Hy Viên còn từng tố cáo chồng cũ - Uông Tiểu Phi - bôi nhọ danh dự cô. Nhưng sau khi minh tinh mất, bà Hoàng Xuân Mai và DJ Koo quyết định ngừng theo đuổi vụ kiện Uông Tiểu Phi.

"Chúng tôi gay gắt chỉ trích mọi hành vi sỉ nhục, bôi nhọ Từ Hy Viên, chúng tôi sẽ không im lặng làm ngơ, không chấp nhận tin đồn vô căn cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô ấy", đại diện gia đình Hy Viên cho biết.

Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi kết hôn năm 2011, có hai con - 11 tuổi và 9 tuổi. Sau khi vợ chồng ly hôn năm 2021, hai bé sống cùng mẹ ở Đài Loan, Uông Tiểu Phi chủ yếu sống ở Bắc Kinh. Năm 2022, Hy Viên đi bước nữa với DJ Koo còn Tiểu Phi kết hôn lần hai tháng 5/2024.

Hy Viên đột ngột qua đời ngày 2/2 tại Nhật Bản, từ đó hai con ở với Uông Tiểu Phi và mẹ kế. Cô sinh năm 1976 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí thập niên 1990. Năm 2001, Hy Viên nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa Từ Hy Viên thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Sau đó, cô gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè.

DJ Koo được trông thấy xem video về Từ Hy Viên tại khu nghĩa trang, dịp Thất tịch (7/7 âm lịch). Ảnh: Next Apple

Theo Next Apple, diễn viên duy trì độ nổi tiếng dù ngừng đóng phim từ năm 2011, tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Trong đó, cô sở hữu hai bất động sản đắt đỏ tại quận Tín Nghĩa ở thành phố Đài Bắc, tổng giá trị hai căn nhà hơn 500 triệu Đài tệ (khoảng 15 triệu USD). Sau khi vợ mất, DJ Koo cho biết tài sản của Hy Viên do mồ hôi nước mắt của cô đổi lại, diễn viên luôn muốn dùng vật chất cô làm ra để bảo vệ gia đình. Vì thế, anh nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ.

Ca sĩ từng viết trên trang cá nhân: "Thời gian tôi ở bên Hy Viên quý giá, không có gì trên thế giới có thể thay thế được. Tôi sẽ bảo vệ những điều mà Hy Viên thương yêu. Đây là điều cuối cùng tôi cần làm". DJ Koo hiện ở Đài Loan, một số nguồn tin cho biết anh hàng ngày thăm mộ vợ, hàn huyên với cô, tìm cảm hứng tạc tượng Từ Hy Viên.

