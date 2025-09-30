Gia đình phản đối theo ngành Điều khiển tàu biển vì sợ vất vả

Em thích ngành Điều khiển tàu biển vì thấy nhiều cơ hội được trải nghiệm và có thu nhập tốt, nhưng gia đình không ủng hộ vì sợ cực, khó xin việc.

Em là học sinh lớp 12, yêu thích ngành Điều khiển tàu biển. Theo em tìm hiểu, ngành này đang thiếu nhân lực, thu nhập tốt và có cơ hội làm việc với những người nước ngoài, khám phá những nước khác khi tàu cập cảng.

Thế nhưng, gia đình em không ủng hộ vì sợ cực. Việc trở thành thủy thủ cũng rất khó do số lượng tàu biển không nhiều. Em lại nghĩ với xu hướng phát triển vận tải biển như hiện nay, tương lai sẽ có thêm nhiều cụm cảng, từ đó sẽ cần nhiều tàu biển hơn để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Em mong mọi người tư vấn thêm cho em, giúp em có thêm góc nhìn thực tế để có thể thuyết phục ba mẹ.

Nếu ba mẹ từ chối, em dự kiến theo ngành Quản lý hàng hải. Nhưng hiện tại, em không biết ngành này có cơ hội việc làm cao không. Vì vậy, em mong những người đang học tập hoặc công tác trong ngành gỡ rối giúp em. Em xin cảm ơn.

Gia Bảo