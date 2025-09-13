Gia đình phản đối, bạn trai sa ngã, tôi lạc lối giữa yêu và buông

Anh xin lỗi, tôi tha thứ rồi chọn ở lại vì tình yêu quá lớn; càng ở lại tôi càng bối rối, không còn đủ lý trí để quyết định.

Tôi 28 tuổi, về mặt suy nghĩ tôi tự thấy mình đã chín chắn hơn, thực tế tôi vẫn còn nhiều non nớt và thiếu kỹ năng. Từ nhỏ tôi tập trung học hành, không ham chơi, ít giao du bạn bè và cũng rất ít khi tiêu xài. Lên đại học, tôi học tốt, gia đình tự hào. Tôi tốt nghiệp cao học, xin được việc ổn định, khi đó ai cũng khen và tôi rất hạnh phúc. Nhưng phía sau ánh hào quang đó là nhiều áp lực: gia đình kỳ vọng quá nhiều, bản thân sống chân thành nhưng không khéo léo, thiếu nhanh nhạy trong xã hội. Khi bạn bè đã yên bề gia thất, tôi vẫn lẻ loi và khao khát một mái ấm thực sự, vừa có gia đình, vừa có tự do để thoát khỏi bầu không khí gia đình bản thân cảm thấy bí bách.

Tôi biết anh qua một người quen. Anh cùng quê, tính tình điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, thu hút. Dù anh ít nói nhưng rất duyên, tôi bất ngờ nhận ra mình thích anh từ lúc nào không biết. Thời yêu nhau, anh rất ga lăng, quan tâm, chiều chuộng tôi, dù khoảng cách xa nhưng anh thường xuyên lên thăm. Tình cảm anh dành cho tôi khiến tôi càng yêu anh hơn.

Khi tôi chuyển về gần nơi anh ở, anh rất vui vì cảm thấy mối quan hệ đã rõ ràng hơn. Anh chăm sóc, lo lắng cho tương lai chung của hai đứa. Rồi sóng gió bắt đầu khi gia đình tôi không hài lòng về anh, họ muốn con rể phải có bằng cấp và địa vị hơn. Sự phản đối ngày càng gay gắt khiến hai đứa căng thẳng. Sau một thời gian, tôi nhận thấy những thay đổi ở anh. Anh mất dần động lực trong công việc, làm việc cẩu thả rồi buông xuôi. Tính cách anh cũng thay đổi: ít chăm chút, hay bi quan, thậm chí sa vào những thói xấu như ham chơi. Tôi đã chủ quan, không nhận ra sớm những dấu hiệu đó. Bạn bè và người thân cũng cảnh báo nhưng tôi vẫn tin anh sẽ khác.

Khi phát hiện ra anh thay đổi nhiều hơn cả trong công việc lẫn tình cảm, tôi rất sốc. Tất cả những nỗ lực, hy sinh và tình cảm tôi dành cho anh khiến tôi tổn thương. Tôi yêu anh nhiều nên càng đau hơn khi thấy anh hững hờ. Anh xin lỗi, tôi tha thứ rồi lựa chọn ở lại vì tình yêu quá lớn; càng ở lại tôi càng bối rối, không còn đủ lý trí để quyết định. Giờ tôi đứng ở ngã ba đường, tình yêu vẫn còn nhưng niềm tin bị tổn hại. Tôi mang trong lòng nhiều lo âu về tương lai, bố mẹ, cuộc sống chung nếu tiếp tục. Tôi không biết phải làm gì, tiếp tục cố gắng hàn gắn hay dũng cảm buông tay để tự cứu lấy bản thân? Tôi rất sợ phải sống tiếp trong nỗi hoài nghi và tổn thương kéo dài.

Huệ Vân