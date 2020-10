Gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3 tố cáo bị lừa tiền

Đắk NôngVợ của công nhân tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 trình báo công an việc bị lừa đăng nhập vào đường link, sau đó tài khoản tiền hỗ trợ bị trừ 100 triệu đồng.

Ngày 21/10, thượng tá Trần Thanh Tuấn (Trưởng Công an huyện Krông Nô) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đăk Nông để làm rõ trình báo của chị Lê Thị Thu Thảo, 24 tuổi, vợ của công nhân Trần Văn Lộc (ngụ huyện Krông Nô), một trong những nạn nhân thiệt mạng tại sự cố thủy điện Rào Trăng 3. Thông tin liên quan đến các nghi can chiếm đoạt tiền, số điện thoại, tài khoản nhận tiền của chị Thảo... đang được rà soát.

Tài khoản của chị Thảo bị trừ 2 lần 50 triệu đồng trong 2 phút. Ảnh: Thu Hà.

Chị Thảo cho biết, khi chồng qua đời, nhiều nhà hảo tâm biết gia đình chị khó khăn, phải nuôi hai con nhỏ, nên gửi tiền giúp đỡ, tổng cộng là 250 triệu đồng. Số tài khoản nhận tiền chị đứng tên, vừa mở ở Vietcombank Chi nhánh thị xã Quảng Trị.

Trưa 20/10, người đàn ông xưng tên Nghị, sống tại Đà Nẵng, gọi điện thoại cho Thảo hỏi rất nhiều chuyện. Ngoài động viên, chia sẻ, ông ta nói rằng có đơn vị nhà nước muốn gửi tiền cho gia đình chị. Người này gửi tin nhắn có đường link cho Thảo, đề nghị nhập thông tin cá nhân vào link.

"Ông ta nhắc nhở nhiều lần, đây là tiền của nhà nước ủng hộ nên phải nhập đầy đủ thông tin mới nhận được. Ông ta nói chuyện rất chậm rãi, hướng dẫn tôi làm từng bước một", chị Thảo nói.

Chị vừa nói chuyện điện thoại với ông ta, vừa lấy điện thoại khác đăng nhập vào đường link. Ngay sau đó, tài khoản của chị 3 lần bị trừ mất 50 triệu đồng. Số điện thoại của gã đàn ông tiếp tục gọi đến nhưng chị không nghe máy. "Do tôi không bắt máy nữa nên 50 triệu đồng bị rút lần thứ 3 được hoàn trả lại tài khoản. Tôi còn mất 100 triệu đồng", chị Thảo cho biết.

Chị Thảo (phải) và đứa con thứ hai vài tháng tuổi. Ảnh: Thu Hà.

Theo thượng tá Trần Thanh Tuấn, đây là thủ đoạn không mới của tội phạm công nghệ cao. Hiện, nhiều nhà hảo tâm đang hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt, gia đình các nạn nhân bị tử nạn. Tội phạm lợi dụng lúc gia đình đang bối rối, thiếu cảnh giác, cả tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

"Người dân cần tuyệt đối không thực hiện việc đăng nhập các đường link lạ, cung cấp tài khoản ngân hàng, mã chuyển tiền, mã Pin cho bất cứ ai. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, bà con hãy báo cơ quan chức năng ngay", thượng tá Tuấn khuyến cáo.

Thu Hà