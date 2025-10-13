Gia đình người phụ nữ gốc Việt tử vong tại nhà riêng ở California

Mỹ4 thành viên gia đình bà Paula Truong được phát hiện đã chết trong nhà ở San Francisco, giữa lúc hai vợ chồng vướng nhiều khó khăn tài chính.

Phòng Giám định Pháp y thành phố San Francisco cuối tuần trước xác định danh tính 4 thi thể được phát hiện trong căn nhà ở đường Monterey phía tây thành phố hôm 8/10 là Thomas Ocheltree, 57 tuổi, Paula Truong, 52 tuổi, một bé gái 12 tuổi và một bé gái 9 tuổi.

Bà Paula Truong di cư từ Việt Nam tới Mỹ và kết hôn với ông Thomas Ocheltree năm 2006. Phòng Giám định Pháp y đang phân tích độc chất để xác định nguyên nhân tử vong của 4 thành viên trong gia đình, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Sở Cảnh sát San Francisco cho hay các ca tử vong là "đáng ngờ", nhưng chưa gọi đây là một cuộc điều tra giết người. Đơn vị điều tra án mạng đang phụ trách vụ án.

Theo cảnh sát, anh trai của Ocheltree không liên lạc được với ông trong nhiều ngày và đã đến nhà để kiểm tra. Khi đến nơi, ông phát hiện thi thể Ocheltree cùng hai con gái trên giường với nhiều dấu vết bất thường, như bọt sùi ra từ miệng. Thi thể bà Trương được tìm thấy ở garage trong tư thế treo cổ.

Hồ sơ của chính quyền thành phố cho thấy vợ chồng Ocheltree và Truong đã mua căn nhà ba phòng ngủ này với giá gần 1,14 triệu USD, bà Truong là chủ sở hữu chính. Sau khi giao dịch, Truong tích lũy khoản nợ khổng lồ và bị nêu tên trong một số vụ kiện dân sự.

Cảnh sát điều tra làm nhiệm vụ trước căn nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở phía nam San Francisco. Ảnh: SFC

Tháng 2/2024, thành phố thông báo với hai vợ chồng rằng căn nhà của họ bị đưa vào diện thu hồi do quá hạn thanh toán thế chấp. Khoản 2,24 triệu USD mà họ vay hồi tháng 3/2022 cũng vỡ nợ.

Ngày 31/10/2024, căn nhà được bán đấu giá công khai hơn 2 triệu USD cho một công ty tài chính.

Trong một vụ án dân sự, bà Truong đã bị ngân hàng Discover Bank kiện vào tháng 1 với cáo buộc không trả được gần 17.716 USD nợ thẻ tín dụng. Tháng 4, tòa án ở San Francisco phán quyết yêu cầu bà Truong phải trả cho ngân hàng này 18.157 USD.

Gia đình Ocheltree và Truong cũng sở hữu một vài doanh nghiệp, một số đã đóng cửa. Trên LinkedIn, Truong giới thiệu mình là chủ hãng cà phê Orbit Coffee với hai cơ sở ở Oakland và một cơ sở ở San Jose. Trên Google, Orbit Coffee hiển thị trạng thái "đóng cửa tạm thời".

Ông Ocheltree cũng chia sẻ trên LinkedIn rằng ông cũng tham gia một số dự án kinh doanh, đề cập vợ là "đối tác". Một trong số đó là xưởng sửa ôtô Zentrum Motors, vẫn hoạt động, cùng doanh nghiệp thiết kế đồ họa chuyên dành cho đồ uống có cồn Ocheltree Design Branding and Packaging.

Đức Trung (Theo SF Gate, SF Chronicle, KTLA)