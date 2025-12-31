Gia đình Mỹ ngày càng chuộng sống nhiều thế hệ

Năm 1975, khi gia đình Pingree mua lại một tòa chung cư cũ ở trung tâm Boston, nhiều người cho rằng họ điên rồ bởi văn hóa Mỹ thời đó tôn sùng sự độc lập.

Nhưng 50 năm sau, quyết định này trở thành nước đi sáng suốt. Tòa nhà hiện được cải tạo thành ba căn hộ lớn, là nơi chung sống của bố mẹ già, gia đình hai con trai và các cháu.

"Cuộc sống chung về cơ bản là một sự hỗn loạn nhưng trong tầm kiểm soát", Eben Pingree, 43 tuổi, người con trai thứ hai nói.

Hiện tại, Eben sống cùng vợ và ba con ở tầng trên cùng. Em trai sống cùng gia đình ở tầng dưới; còn bố mẹ ở tầng giữa. Người anh cả dù không ở cùng tòa nhà nhưng cũng sống ngay gần đó với vợ và 4 con.

Tòa nhà trở thành một "tổ hợp gia đình" đúng nghĩa. 10 đứa trẻ là anh em họ học cùng trường, về nhà chỉ cần chạy vài bước chân là có thể gặp nhau chơi đùa. "Có bao nhiêu đứa trẻ ngày nay may mắn được như vậy?", Eben tự hào.

Gần 60 triệu người Mỹ đang sống trong các gia đình đa thế hệ, cao gấp 4 lần trong 5 thập kỷ. Ảnh minh họa: Freepik

Câu chuyện của nhà Pingree đang phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến tại Mỹ: Đại gia đình đa thế hệ (multigenerational living). Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, số người Mỹ sống trong các hộ gia đình đa thế hệ đã tăng gấp bốn lần trong 5 thập kỷ qua, hiện đạt gần 60 triệu người (khoảng 18% dân số). Xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi áp lực tài chính và nhu cầu chăm sóc người thân.

Thực tế, giá nhà tại Mỹ đang ở mức kỷ lục, gấp 6 lần thu nhập trung bình hàng năm của người dân - tỷ lệ chênh lệch gấp đôi 20 năm trước. Theo Hiệp hội Quốc gia Xây dựng nhà ở, để đủ điều kiện mua một căn nhà tầm trung, hộ gia đình Mỹ cần có mức thu nhập khoảng 141.000 USD một năm, trong khi lương trung bình thực tế chỉ bằng một nửa con số đó. Gần 75% hộ gia đình Mỹ hiện không đủ khả năng mua nhà.

Trong bối cảnh đó, sống chung giúp giải quyết bài toán kinh tế. Isabel Tom, một chuyên gia về người cao tuổi, cho biết chi phí thuê người trông trẻ và chăm sóc người già hiện nay đắt đỏ ngang ngửa tiền trả góp mua nhà. Khi sống cùng ông bà, con cái trưởng thành có thể yên tâm đi làm, trong khi ông bà được con cháu phụng dưỡng, giảm bớt sự cô đơn.

Với gia đình Pingree, lợi ích của việc sống chung thể hiện rõ nhất khi bố mẹ họ bước qua tuổi 80. Năm 2022, người mẹ được chẩn đoán mắc Alzheimer. Nhờ sống cùng một tòa nhà, các con trai và con dâu có thể thay phiên nhau mua sắm, sửa chữa đồ đạc và chăm sóc bà mỗi ngày. Những đứa cháu cũng trở thành liều thuốc tinh thần quý giá cho ông bà.

Lợi thế đặc biệt của "ngôi làng thu nhỏ" này là sự đa dạng kỹ năng. Giữa ba gia đình nhỏ có đủ các ngành nghề: bác sĩ, y tá, kiến trúc sư, cố vấn tài chính, thợ mộc và doanh nhân. Từ việc trẻ bị sốt giữa đêm hay đường ống nước bị vỡ đều được xử lý nhanh gọn "tại gia" mà không cần nhờ đến dịch vụ bên ngoài.

Tuy nhiên, sống chung không tránh khỏi va chạm. Nhà Pingree rút ra nguyên tắc vàng: Tôn trọng không gian riêng và giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh.

"Một gia đình đa thế hệ chỉ thành công khi mọi thành viên biết tôn trọng giới hạn của nhau", Eben đúc kết.

Ngọc Ngân (Theo RD)