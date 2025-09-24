Gia đình Messi bị tố thao túng Inter Miami

Tiền vệ Ba Lan Mateusz Klich khuyên các cầu thủ không nên gia nhập Inter Miami, chừng nào Lionel Messi còn chơi cho CLB này.

"Tôi không khuyên bất kỳ ai đến Miami, ít nhất là khi Messi vẫn còn ở đó. Đội bóng này là thảm họa", Klich nói trên kênh Foot Truck. "Các nhân viên đang kéo nhau bỏ đi, từ ban huấn luyện đến chuyên gia y tế. CLB được tổ chức rất kém. Cha của Messi về cơ bản điều hành đội bóng, không việc gì được quyết mà không có sự đồng ý của họ. Tất cả đều nói tiếng Tây Ban Nha. CLB thì ở cách trung tâm thành phố Miami tới gần một giờ lái xe".

Messi trong trận Inter Miami thắng Porto trên sân Mercedes-Benz, thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ, lượt hai bảng A FIFA Club World Cup ngày 19/6/2025. Ảnh: Reuters

Klich, 35 tuổi, từng khoác áo Leeds United từ 2017 đến 2023 và là trụ cột dưới thời HLV Marcelo Bielsa. Sau khi rời Anh, anh sang Mỹ thi đấu cho DC United và Atlanta United, nên có cơ hội chạm trán Messi cùng Inter Miami. Tuy nhiên, những trải nghiệm của Klich ở MLS khiến anh không giữ được ấn tượng tốt về đội bóng của siêu sao Argentina.

Theo Klich, sự hiện diện của Messi và gia đình đã biến Inter Miami thành một vương quốc khép kín, nơi mọi hoạt động xoay quanh tiền đạo 38 tuổi. Anh cho rằng điều này làm môi trường bóng đá ở đây trở nên gò bó và thiếu chuyên nghiệp.

Trong 26 cầu thủ Inter Miami, hiện có 10 người Argentina, nhiều gấp đôi số cầu thủ Mỹ. Có 69% số cầu thủ tới từ các nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha. HLV Javier Mascherano cũng là người Argentina, đồng đội cũ của Messi tại Barca thời 2010-2018.

Từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023, Messi ghi dấu ấn đậm nét trên sân cỏ. Anh chơi 76 trận, ghi 64 bàn và kiến tạo 21 lần, góp phần giúp đội bóng thành lập năm 2018 giành những danh hiệu đầu tiên. Inter Miami hiện do David Beckham và gia đình tỷ phú Jorge Mas đồng sở hữu.

Thay vì Inter Miami, Klich khuyên cầu thủ nên chọn các CLB khác tại MLS. Anh đánh giá New York Red Bulls có sân mới hiện đại, còn New York City FC đang xây sân riêng. Columbus Crew và Cincinnati sở hữu cơ sở vật chất tốt nhưng cuộc sống "rất buồn tẻ", trong khi Nashville SC được Klich đặc biệt đề cao vì vừa có môi trường bóng đá phát triển, vừa nằm ở thành phố tuyệt đẹp. Ngoài ra, anh cũng nhắc đến Portland Timbers và Seattle Sounders với bầu không khí cuồng nhiệt, dù gọi đó là "nơi tận cùng thế giới".

Hoàng An (theo Daily Mail)