Gia đình khách Nga suýt mất mạng vì voi tấn công

Sri LankaMột gia đình du khách Nga trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi bị một con voi tấn công trong lúc khám phá công viên quốc gia tại Sri Lanka hôm 26/1.

Con voi nặng khoảng ba tấn, bất ngờ lao thẳng vào chiếc xe chở khách, khiến phương tiện rung lắc mạnh, thậm chí bị nhấc khỏi mặt đất. Sau đó, con vật dùng vòi giật tung cánh cửa, đưa vòi vào bên trong xe để tìm thêm hoa quả.

Liliya Mikhailovskaya, 43 tuổi, cho biết bà và gia đình "suýt mất mạng".

"Chỉ vài phút trước đó tôi còn quay video, không ngờ khoảnh khắc cho voi ăn tưởng chừng vô hại lại biến thành hỗn loạn", du khách Nga nói và cho biết con trai bà buộc phải bỏ chạy chân trần để thoát thân.

Con voi dừng lại khi một xe du lịch khác tiến đến, bấm còi cảnh báo, bắn súng chỉ thiên. Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Gia đình du khách may mắn không ai bị thương, rời khỏi công viên sau đó.

"Chúng tôi không muốn xem voi nữa. Tạ ơn Chúa vì vẫn còn sống", Mikhailovskaya nói thêm.

Giới chức địa phương cho biết con voi có thể đang trong thời kỳ giao phối, lượng testosterone tăng cao khiến nó trở nên hung dữ và khó kiểm soát. Tình trạng này có thể kéo dài khoảng 20 ngày.

Khoảnh khắc voi tấn công chiếc xe chở du khách. Video: The Sun

Tuần trước, tại miền đông Ấn Độ, người dân nhiều ngôi làng buộc phải ngủ trên mái nhà hoặc trèo lên cây để tránh nguy hiểm khi một con voi hung dữ hoành hành, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó gồm bốn trẻ em. Nhiều đoạn video cho thấy người dân hoảng loạn bỏ chạy khi con voi lao tới. Chính quyền đã huy động hơn 100 nhân viên kiểm lâm để truy tìm và gây mê con voi nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo.

Ông Aditya Narayan, kiểm lâm trưởng khu vực Chaibasa, cho biết con voi tấn công không chọn mục tiêu. "Bất kỳ ai xuất hiện trước mặt nó đều bị giẫm đạp", ông Narayan nói.

Công viên quốc gia tại Sri Lanka là một trong điểm đến hấp dẫn du khách nhờ hệ sinh thái phong phú và mật độ động vật hoang dã thuộc hàng cao nhất Nam Á. Ở các vườn quốc gia như Yala, Udawalawe hay Minneriya, du khách tham quan bằng xe chuyên dụng, di chuyển trên những cung đường đất để quan sát voi châu Á, báo hoa mai, trâu rừng, cá sấu cùng nhiều loài chim quý trong môi trường tự nhiên.

Hoạt động trong công viên quốc gia thường được tổ chức vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi động vật ra kiếm ăn nhiều hơn, và chịu sự quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho du khách cũng như công tác bảo tồn.

