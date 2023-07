Gia đình gắn kết nhờ những chuyến du lịch hè

Đầu tháng 6, ngay khi hai con được nghỉ hè, Thu Giang (quận 3, TP HCM) bàn với chồng xin nghỉ phép, lên kế hoạch "phượt" một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Phú Yên và dành phần lớn thời gian vui chơi ở VinWonders Nam Hội An. Họ muốn con được xả hơi sau một năm học hành vất vả, hòa mình vào thiên nhiên, khám phá trò chơi mới lạ.

Suốt chuyến đi, vợ chồng Giang bất ngờ khi con không đòi xem điện thoại, tíu tít kể về trò đu quay, khu trò chơi đầy màu sắc hay liệt kê những điểm đẹp nhất từng khám phá. Hai bé nói sẽ cố gắng học giỏi, nghe lời hơn nữa để mỗi năm lại được bố mẹ cho đi chơi. Thu Giang tiết lộ: "Chuyến du lịch rất bổ ích. Các con tâm sự mọi điều, phấn khích lắm. Tôi và ông xã vui vì hiểu thêm tâm tư con trẻ, phần nào đó tách con khỏi thiết bị thông minh".

Tương tự mỗi năm, Hiền Trang (TP Huế) cùng chồng sẽ tranh thủ cho hai con du lịch ít nhất một lần và xem đây là thời điểm tốt nhất để gắn kết tình thân. Vinpearl Phú Quốc là điểm đến yêu thích của đại gia đình. Ông bà tận hưởng không khí mát lành, vợ chồng trẻ yêu thích biển. Trong khi đó, các bé có thể tìm hiểu về thế giới động vật, tham gia ẩm thực đường phố năm châu, lễ diễu hành Water Dance, cuộc thi ăn bánh hay thử thách chạy đua bánh kếp...

Không chỉ Thu Giang, Hiền Trang, hàng chục nghìn gia đình Việt chọn du lịch tháng 6-8 vì các con được nghỉ học và các điểm đến tổ chức nhiều hoạt động vui chơi suốt dịp hè.

Để thưởng con trai đạt thành tích xuất sắc, gia đình Hà Lê - Minh Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) đặt chuyến bay đến Vinpearl Phú Quốc hôm đầu tháng 7. Cậu bé 8 tuổi mê mẩn các trò chơi ở công viên chủ đề, xiếc, ảo thuật, nhất là Vinpearl Safari - nơi chăm sóc gần 4.500 cá thể hoang dã. Vợ chồng Hà Lê liên tục giải thích cho con đặc trưng của loài hổ, ngựa vằn, sư tử, tê giác, hồng hạc hay hươu cao cổ...

"Bé nhà tôi ham học, đặt 1001 câu hỏi 'vì sao'. Tôi và bà xã vừa đi, vừa trả lời ’hết hơi’. Nhiều khi không biết, tôi phải tra thêm google giải đáp thắc mắc, đôi lúc bị con 'giảng bài' ngược lại. Lần tới, thằng bé muốn đến VinWonders Nha Trang, tôi phải tìm hiểu kỹ nơi này để không bỡ ngỡ như hôm trước. Những kỳ nghỉ hè thế này góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái", Minh Thịnh nói và gợi ý tùy điều kiện kinh tế, có khi vợ chồng anh chọn vui chơi khác tỉnh, nếu không dư dả, có thể dã ngoại, picnic ngay gần nhà.

Trong khi đó, gia đình Lan Anh (quận 7, TP HCM) chọn nghỉ dưỡng, vui chơi ở VinWonders Nha Trang, đảo hòn Tre. Cô cho biết chuyến đi là kỷ niệm đẹp trong hành trình tuổi thơ của con trai 7 tuổi và bé gái 4 tuổi. Các bé thích rạp phim bay vì thú vị, đem lại cảm giác lơ lửng giữa không trung, như "chạm" vào châu Âu nhờ hệ thống hiệu ứng gió, sương, muối, nước, mùi hương. "Khá mới lạ khi được trải nghiệm thế giới ảo qua màn hình dome cong phản chiếu toàn cảnh 4D cùng hệ thống âm thanh 7.1 của Mark Ride", cô cho hay.

Cả nhà Lan Anh cũng tham gia "Tata World River Adventure" - trải nghiệm trò chơi thuyền nước bóng tối đầu tiên tại Việt Nam. "Tata ở Xứ sở thần tiên" - nơi tái hiện những câu chuyện cổ tích châu Âu kinh điển - là không gian lý tưởng với trẻ nhỏ.

Trên một số diễn đàn du lịch, nhiều gia đình nói thích khoảnh khắc cùng con theo dõi màn biểu diễn sôi động của chú khỉ Monta; xem thợ lặn chăm sóc cá ở thủy cung; màn mascot ngộ nghĩnh. Bên cạnh đó, tiết mục biểu diễn chim, nhạc nước, nàng tiên cá, Flashmob tại VinWonders Nha Trang cũng thu hút người lớn lẫn trẻ con.

Suốt dịp hè, chuỗi hoạt động dành cho cả gia đình tại lễ hội biển quốc tế thường niên WonderFest 2023 được tổ chức tại Vinpearl Nha Trang như: trình diễn carnival; lễ hội đặc sản bản địa; cuộc thi cosplay; liên hoan âm nhạc Indie; trạm khoa học khám phá đại dương; đại chiến thế giới nước với cụm 5 thử thách team building; vũ điệu Hawaii và DJ.

8Wonder diễn ra ngày 22/7 là sự kiện hot nhất hè này tại Nha Trang, khép lại lễ hội WonderFest 2023. Chương trình có sự góp mặt của Charlie Puth - ca sĩ Mỹ gắn với biệt danh "Hoàng tử tình ca" hay "ngôi sao tỷ lượt xem trên YouTube và 7 sao Việt gồm: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hieuthuhai, Mono, Tlinh, Amee và DJ Mie.

"Với 7 sắc thái khác biệt, dàn sao Việt sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng cho màn trình diễn hơn 75 phút của Charlie Puth, hứa hẹn đem đến 'kỳ quan cảm xúc không giới hạn-Infinity Wonder'. Chúng tôi kỳ vọng 8Wonder trở thành sàn diễn trong mơ, bệ phóng cho sao trẻ đến gần fan trong nước lẫn quốc tế, đưa Việt Nam từng bước chinh phục bản đồ âm nhạc thế giới. Bên cạnh đó, sự kiện vui chơi, giải trí góp phần thắt chặt yêu thương gia đình, giúp cha mẹ hiểu và đến gần con cái hơn nữa", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Trong khuôn khổ 8Wonder, du khách cũng có thể mua sắm, check-in với tiểu cảnh phong cách installation art, thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như: sumo phao hơi, ném vòng cá ngựa, tương tác với vũ công trống led, khám phá ẩm thực đa quốc gia (Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và ba miền Việt Nam).

Sau chuỗi hoạt động, cả nhà có thể quây quần trong biệt thự biển phong cách Tropicana villa, đón ngày mới bên bờ đại dương và tận hưởng bể bơi riêng.

Thi Quân

"WonderFest 2023" - lễ hội biển quốc tế thường niên tại VinWonders, Nha Trang - gồm 8 sự kiện đa chủ đề:

- Lễ hội quốc tế thiếu nhi Wonder Hero Fest (1/6-4/6).

- Wonder Fair Fest (9/6-22/7) - nơi thưởng thức, mua sắm đặc sản địa phương, chiêm ngưỡng cooking show từ các bếp trưởng nổi tiếng.

- Wonder Z Fest (10/6-22/7) - sân chơi dành cho giới trẻ với chuỗi cuộc thi: Cheerleading contest, Flashmob contest, liên hoan âm nhạc Indie, Dance battle.

- Cuộc thi Wonder You Fest (16/6-22/7) - hóa thân nhân vật yêu thích, theo dõi màn trình diễn cosplay chuyên nghiệp.

- Wonder Family Fest (17/6-24/6) - ngày hội thể thao gắn kết gia đình, rèn sức khỏe với giải chạy Sea-Fam-Run, đua thuyền kayak...

- Wonder Future Fest (17/6-6/7) - trại hè khám phá đại dương dành cho bé.

- Wonder Water War (1/6-31/7) - trải nghiệm giải trí nước cùng DJ, vũ điệu và màn trình diễn Bartender Flair.

- Đại nhạc hội quốc tế 8Wonder (22/7) với sự tham gia của "Hoàng tử tình ca" Charlie Puth và dàn sao Việt.