Gia đình dự ra mắt phim về David Beckham

LondonDavid Beckham cùng cả nhà dự buổi công chiếu phim tài liệu có cựu cầu thủ là nhân vật chính, hôm 3/10.

Các thành viên dự lễ công chiếu phim gồm sáu người gia đình Beckham, Nicola Peltz - vợ Brooklyn và Mia Regan - người yêu Romeo, theo Reuters, .

David Beckham (thứ tư từ phải qua) cùng gia đình trong buổi chiếu phim "Beckham", hôm 8/10. Ảnh: AFP

Theo The Sun, Victoria gây chú ý trong bộ vest trắng và mái tóc đuôi ngựa, đối lập với trang phục đen của David. Trước giờ công chiếu, Victoria nhiều lần ôm hôn chồng. Khi David thấy cha mẹ - Sandra và Ted Beckham - xuất hiện ở thảm đỏ, cầu thủ tiến đến hỏi thăm và ôm mẹ.

Sự kiện còn có diễn viên hài James Corden, tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour, nhà quản lý thể thao người Anh Dave Gardner, cựu thành viên nhóm Spice Girls Emma Bunton.

Trailer phim 'Beckham' Trailer phim tài liệu "Beckham", công chiếu trên nền tảng Netflix ngày 4/10. Video: Netflix

Beckham là loạt phim gồm bốn tập do Fisher Stevens đạo diễn. Theo Deadline, tác phẩm kể về tình yêu của Beckham dành cho bóng đá, những kỷ niệm trong quá trình thi đấu, đồng thời hé lộ cuộc sống hôn nhân với người vợ Victoria Beckham.

Phim gồm hàng loạt cuộc phỏng vấn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Đặc biệt, các đoạn tư liệu chưa từng công bố về giai đoạn Beckham chơi cho câu lạc bộ Manchester United (MU) ở thập niên 1990-2000 xuất hiện trong tác phẩm, trong đó có sự cố "chiếc giày bay".

Sau trận thua Arsenal ở vòng năm Cup FA mùa giải 2002-2003, Ferguson bực tức vào phòng thay đồ của MU. Ông đá vào một đống quần áo, trong đó có chiếc giày. Không may, chiếc giày bay trúng mặt Beckham, khiến cựu thủ quân tuyển Anh sau đó phải khâu vài mũi trên lông mày. Khi kết thúc mùa giải, Beckham rời MU chuyển sang thi đấu cho Real Madrid.

Trong trailer, Beckham nhắc lại một trong những khoảng khắc gây tranh cãi nhất sự nghiệp: Tấm thẻ đỏ ở trận gặp Argentina tại World Cup 1998. Trong trận đấu ở vòng 1/8 (đấu loại trực tiếp), cựu tiền vệ đạp vào chân cầu thủ Diego Simeone và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng Beckham - thuở ấy đang hẹn hò - bị người hâm mộ chỉ trích, tẩy chay. Nhiều người nói Victoria là nguyên nhân khiến Beckham sa sút phong độ.

David Beckham, 48 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Beckham từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang.

Vợ chồng Beckham lần đầu gặp trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United. Khi đó David đang làm cầu thủ trẻ, ít được ra sân. Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. David và Victoria hẹn hò năm 1997 và làm đám cưới sau hai năm tại Ireland. Cặp sao có bốn con - Brooklyn (24 tuổi), Romeo (21 tuổi), Cruz (18 tuổi) và Harper (12 tuổi). Gia đình sao được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị cùng nhau.

Quế Chi