Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh

TP HCMNgười bán vé số, cô giáo về hưu cùng gia đình và nghệ sĩ nén khóc ở lễ di quan tiễn đưa Ngọc Trinh "Mùi ngò gai", chiều 4/9.

Lễ di quan nghệ sĩ diễn ra lúc 14h, sau đó thi hài được hỏa táng ở trung tâm Bình Hưng Hòa. Trước đó hơn một tiếng, một số khán giả đứng ở con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của gia đình Ngọc Trinh tại quận 10, TP HCM. Bà Ngọc Lan, 54 tuổi, làm nghề bán vé số, cho biết: "Tôi thích Ngọc Trinh trong vai Vy ở Mùi ngò gai lắm. Hồi đó, phim này chiếu trên tivi, ngày nào tôi cũng canh giờ phát sóng để coi, nhiều lúc khóc vì Vy chịu thương chịu khó. Nghe tin hôm nay diễn ra tang lễ, tôi nghỉ bán một buổi để đến đây tiễn cô ấy".

Khán giả Nguyễn Thị Nghĩa, 72 tuổi, cựu giáo viên THCS Nguyễn Văn Bé, cho biết đi từ quận Bình Thạnh (cũ) qua thắp hương. Gần 20 năm trước, bà xem phim Mùi ngò gai, ấn tượng nét diễn trong sáng, nhẹ nhàng của Ngọc Trinh. Sau này, bà còn đến nhiều sân khấu để thưởng thức các vai diễn khác của cô. "Tôi muốn dành chút thời gian tiễn diễn viên mình yêu thích. Mong em ra đi thanh thản", bà Nghĩa nói.

Nhiều nghệ sĩ như Trần Ngọc Giàu, Công Ninh, Việt Hương có mặt cùng gia đình thực hiện lễ cầu siêu trước giờ di quan. "Đến giờ tôi vẫn bàng hoàng trước tin Ngọc Trinh qua đời. Em ấy là diễn viên có tài, duyên dáng trên sân khấu, say nghề đến cuối đời", đạo diễn Trần Ngọc Giàu, người thầy của Ngọc Trinh, cho biết.

Cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa, một khán giả của "Mùi ngò gai", đến đưa tiễn diễn viên Ngọc Trinh vào chiều 4/9. Ảnh: Mai Nhật

Diễn viên Ngọc Trinh qua đời ngày 1/9 vì sức khỏe suy giảm đột ngột, sau thời gian dài chữa trị bệnh dạ dày. Theo tâm nguyện của gia đình, tang lễ diễn ra trang nghiêm và giản dị, không kèn trống và xin miễn phúng điếu. Trong không gian dành cho khách viếng trước nhà, thỉnh thoảng có tiếng nấc của các học trò, đồng nghiệp.

Trước đó, tối 3/9, nhiều bạn hữu đến bên Ngọc Trinh lần cuối. Nghệ sĩ Hạnh Thúy tiếc thương đàn chị qua đời đột ngột khi còn chất chứa nhiệt huyết với nghề diễn, công việc dạy học. Diễn viên vừa hoàn thành văn bằng hai, sắp bảo vệ luận án thạc sĩ ngành sân khấu.

Bức chân dung được gia đình chọn làm di ảnh diễn viên Ngọc Trinh (1974-2025). Ảnh: Facebook Phạm Thị Ngọc Trinh

Hạnh Thúy biết đến Ngọc Trinh qua vai Hồng trong vở kịch Ngôi nhà của chúng ta trên sân khấu 5B. Khi đó, chị đang là sinh viên của trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Xem đàn chị diễn, Hạnh Thúy ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười tươi, đôi mắt giàu biểu cảm. Sau này, chị có cơ duyên hợp tác với Ngọc Trinh khi cùng tham gia một số tác phẩm kịch, phim.

"Chị qua đời khi còn ấp ủ kế hoạch dạy học, nhiều em học sinh đang chập chững những bước đầu tiên vào nghề diễn xuất", Hạnh Thúy nói.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Nhờ gương mặt khả ái, đài từ mượt mà, Ngọc Trinh lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Bạch Lan - khi ấy là giám đốc đoàn kịch Trẻ thành phố. Chị bắt đầu được giao một số vai chủ chốt trong các vở như Hoài Thu của tôi (vai Hoài Thu), Nữ sinh (vai Thục), Hoa Thiên Lý trên cao (vai Thiên Lý).

Sau khi Ngọc Trinh tốt nghiệp, chị đầu quân cho sân khấu 135 Hai Bà Trưng của ông bầu Phước Sang - điểm diễn quy tụ nhiều cây hài trẻ, được giao một số vai quần chúng. Ngọc Trinh bắt đầu gây chú ý trong làng kịch khi đảm nhận vai Bích Hồng trong vở Ngôi nhà của chúng ta, trên sân khấu 5B Võ Văn Tần. Ngoại hình "bé xinh ốc tiêu" giúp diễn viên hóa thân đa dạng, từ vai trẻ em đến người già.

Ngọc Trinh (áo đỏ) đóng cùng Hoài Linh, Trịnh Kim Chi trong vở "Ra giêng anh cưới em" (năm 2004) Ngọc Trinh (áo đỏ) đóng cùng Hoài Linh, Trịnh Kim Chi trong vở "Ra giêng anh cưới em" (năm 2004). Video: YouTube Phim hay Việt

Tên tuổi diễn viên chạm đến đỉnh cao với vai Vy - cô gái bán phở trong phim truyền hình Mùi ngò gai, năm 2006. Ngọc Trinh hóa thân Vy - thiếu nữ tỉnh lẻ có tuổi thơ bất hạnh, cha bỏ rơi khi mới chào đời còn mẹ mất sớm. Lên thành phố tìm cha, trải qua nhiều chật vật, cô được nhận vào làm trong một quán phở gia truyền. Với trí thông minh, đầu óc nhạy bén, Vy nỗ lực học hỏi để giữ gìn tô phở truyền thống với hương ngò gai.

Sự nghiệp của Ngọc Trinh mở ra một chương mới, từ gương mặt sân khấu triển vọng trở thành diễn viên được nhiều đạo diễn truyền hình săn đón. Tên phim cũng gắn liền với diễn viên giai đoạn sau này, "đi đến đâu cũng được nhận ra" - như chị từng nói.

Trích đoạn "Mùi ngò gai" Diễn viên Ngọc Trinh trong phim "Mùi ngò gai". Video: HTV

Ngọc Trinh tiếp tục ghi dấu với vở Tôi là ai?, Trái tim nhảy múa của Idecaf, Chuyện chúng mình (Đài truyền hình TP HCM), Ra giêng anh cưới em. Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đầu năm 2022, Ngọc Trinh tiếp tục được vinh danh với huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc cho vai bà Vy, vở Mưa bóng mây - một trong những vai cuối của chị trên sàn kịch.

Mai Nhật