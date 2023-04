Gia đình Dom bị đe dọa trong phần 10 'Fast & Furious'

Trailer "Fast X" hé lộ nhóm Dom Toretto (Vin Diesel đóng) là mục tiêu của vụ báo thù do Dante Reyes (Jason Momoa) cầm đầu.

Trailer Fast X Trailer "Fast X". Video: CGV

Video phát hành ngày 20/4 mở đầu với màn rượt đuổi trên đường phố của đội nhóm Dom, cùng sự tái xuất của Han (Sung Kang) bên chiếc siêu xe đặc trưng màu cam sọc đen. Phản diện Dante lộ diện và để lộ kế hoạch đánh bom nhắm vào thành quốc Vatican. Tuy nhiên, Dom đã dùng ôtô đẩy trái bom khổng lồ xuống sống trước khi nó phát nổ, cứu cả thành phố khỏi thảm họa.

Sau cuộc chạm trán, Dante đe dọa phá nát gia đình của Dom. Nhân vật vốn là con trai của Hernan Reyes, từng xuất hiện trong Fast Five (2011) và qua đời vì một vụ cướp ngân hàng do nhóm Dom thực hiện. Lần này, Dante quy phục nhiều đồng minh và lên kế hoạch hại con trai tám tuổi Brian của nam chính.

Êkíp cũng hé lộ màn kết hợp giữa bộ đôi "oan gia ngõ hẹp" Han và Shaw. Họ dẹp ân oán cá nhân để giúp Dom đối diện kẻ thù nguy hiểm. Jakob Toretto (John Cena) - phản diện của phần trước - giờ đây đã trở thành đồng minh của cả đội. Anh xuất hiện trong trailer khi cố gắng bảo vệ cháu trai Brian khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.

Vin Diesel tiếp tục giữ vai chính Dom trong "Fast X". Ảnh: CGV

Đạo diễn Fast X là nhà làm phim người Pháp Louis Leterrier, thay thế Justin Lin sau phần chín. Ông được biết đến với nhiều bom tấn hành động như The Transporter, The Incredible Hulk hay Now You See Me. Một số ngôi sao trở lại từ các phần phim trước đây là Scott Eastwood trong vai Little Nobody, Michael Rooker trong vai Buddy hay Cardi B trong vai Leysa.

Ra đời năm 2001, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền bậc nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Loạt phim hiện thu hơn 6 tỷ USD, thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, tội phạm. Thương hiệu dự kiến kết thúc sau phần 11.

Đạt Phan