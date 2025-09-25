Gia đình cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng xin 'khắc phục tối đa hậu quả'

TP HCMLuật sư của bà Lê Thúy Hằng đề nghị tòa tạo điều kiện cho gia đình thân chủ bán tài sản để khắc phục hậu quả do các sai phạm tại SJC - tổng cộng hơn 107 tỷ đồng.

Sáng 25/9, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm được đưa đến TAND TP HCM, xét xử về cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt gian lận để trục lợi trong quá trình độc quyền gia công và bán vàng miếng bình ổn.

Bà Hằng vẻ lặng lẽ, luôn cúi đầu, tay ôm xấp hồ sơ.

Bà Lê Thúy Hằng bị đưa đến tòa lúc 7h sáng nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà và Mai Quốc Uy Viễn, Trần Tấn Phát (Giám đốc, Phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận, đều thuộc Công ty TNHH MTV Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị xét xử về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

11 bị cáo còn lại bị truy tố với vai trò đồng phạm, hoặc tội Tham ô tài sản.

Phiên tòa bắt đầu muộn hơn so với dự kiến. Có 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng bà Hằng có 6 người.

Công ty SJC được xác định là bị hại, đồng thời cũng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. HĐXX cũng triệu tập 115 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa, trong đó có Ngân hàng Nhà nước.

Trong phần thủ tục phiên tòa, một trong các luật sư của bà Hằng đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho thân chủ "khắc phục tối đa hậu quả vụ án". "Hiện gia đình đã tìm được người mua các tài sản, chồng của bị cáo mong muốn bán để khắc phục hậu quả. Mong tòa tạo điều kiện để bị cáo được công chứng hợp đồng mua bán trong quá trình diễn ra phiên tòa", luật sư nói.

Chủ tọa cho biết HĐXX sẽ hội ý và thông báo cho luật sư và gia đình. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 30/9 và có thể làm việc cả ngày cuối tuần.

Đại diện VKS đang công bố bản cáo trạng 39 trang.

Bà Lê Thúy Hằng trước giờ khai mạc phiên tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Hằng và đồng phạm bị xác định gây thiệt hại cho SJC tổng cộng hơn 107 tỷ đồng. Để đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 429 lượng vàng; kê biên 8 bất động sản (của bà Hằng 6 quyền sử dụng đất và 2 căn hộ của Trần Tấn Phát).

Các bị cáo được VKS ghi nhận là thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án, tự nguyện khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Hằng nộp lại 20 tỷ đồng, những người khác nộp hơn 8 tỷ.

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Từ đó, bà này phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỷ đồng). Cơ quan tố tụng xác định riêng bà Hằng đã chiếm hưởng hơn 85 lượng (trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn bị cáo buộc chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm này của bà Hằng và đồng phạm bị buộc tội Tham ô tài sản 11,6 tỷ đồng, riêng bà này hưởng 8,7 tỷ đồng.

Vụ án có tổng cộng 16 bị cáo. Ảnh: Quỳnh Trần

Cơ quan công tố cũng xác định, với động cơ vụ lợi, bà Hằng thực hiện việc mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát, chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.

Đồng thời, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, cá nhân Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.

Cựu Tổng giám đốc SJC cũng bị cáo buộc chỉ đạo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán ra ngoài một phần vàng bình ổn giá, hưởng chênh lệch so với giá niêm yết.

Cụ thể, từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, các đơn vị này lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho 4.342 khách hàng, thực tế các bị cáo để bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để hưởng lợi 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân 2,8 tỷ.

Ở ba hành vi sai phạm trên, bà Hằng và đồng phạm bị báo buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng; trong đó bà Hằng hưởng lợi 73,5 tỷ.

Hải Duyên