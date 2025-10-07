Gia đình con tin Israel muốn ông Trump được trao Nobel Hòa bình

Gia đình các con tin Israel kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump vì "quyết tâm mang lại hòa bình" cho khu vực.

Nhóm Gia đình của những con tin và người mất tích, được lập ra với mục đích đòi tự do cho các con tin Israel ở Dải Gaza, ngày 6/10 gửi thư tới Ủy ban Nobel Na Uy, ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "biến điều mà nhiều người cho là không thể thành có thể".

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump vì ông ấy đã thề sẽ không nghỉ ngơi và không dừng lại cho tới khi những con tin cuối cùng được trở về nhà", nhóm hoạt động Israel viết.

Tổng thống Donald Trump tại Căn cứ Không quân Andrews, Maryland, ngày 5/10. Ảnh: AP

Nhóm cũng đề cập đến kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ nhằm trả tự do cho tất cả con tin ở Dải Gaza và chấm dứt xung đột. "Trong năm qua, không lãnh đạo hay tổ chức nào đóng góp nhiều cho hòa bình trên toàn thế giới như Tổng thống Trump", bức thư có đoạn.

Ông Trump tuần trước công bố kế hoạch 20 điểm nhằm đạt hòa bình ở Dải Gaza, nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo.

Kế hoạch này yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", cơ quan do ông Trump làm chủ tịch.

Tổng thống Mỹ nhiều lần nói ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, dù các chuyên gia đánh giá cơ hội của ông rất mong manh. Ông Trump tuyên bố trong hai nhiệm kỳ, ông đã giúp giải quyết 6-7 cuộc xung đột trên thế giới.

Ngọc Ánh (Theo AFP)