Gia đình cô gái Ukraine bị đâm chết ở Mỹ đòi công lý cho con

Gia đình Iryna Zarutska đau buồn về vụ con gái bị giết trên tàu điện, đòi công lý và kêu gọi cải thiện an toàn công cộng ở Charlotte.

"Chúng tôi đau đớn không nói thành lời. Iryna Zarutska tới đây để tìm kiếm sự bình yên và an toàn, nhưng thay vào đó, con bé bị cướp đi mạng sống theo cách khủng khiếp nhất. Không gia đình nào đáng phải trải qua chuyện này", đại diện gia đình Zarutska nói ngày 9/9.

Gia đình Zarutska kêu gọi các công tố viên bỏ tù DeCarlos Brown Jr., 34 tuổi, kẻ ra tay với Zarutska trên tàu điện. Người thân của cô gái Ukraine cũng yêu cầu chính quyền xử lý những thất bại mang tính hệ thống trong an toàn công cộng của thành phố.

Thân nhân Zarutska cũng mong muốn công chúng và truyền thông tôn trọng người đã khuất bằng cách không đăng lại video quay cảnh cô bị sát hại dã man trên tàu.

Khoảnh khắc Zarutska (tóc vàng) bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: Charlotte CATS

Zarutska, 23 tuổi, đang tị nạn ở Mỹ, bị người vô gia cư Brown Jr. đâm chết trên tàu điện ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, ngày 22/8. Trước khi sát hại Zarutska, Brown Jr. được thẩm phán cho tại ngoại không cần bảo lãnh, dù có tới 14 tiền án cùng tiền sử tâm thần.

Kể từ năm 2007, Brown Jr. đã bị bắt ít nhất 14 lần ở bang Bắc Carolina vì nhiều tội danh, từ hành hung, tàng trữ vũ khí, cho đến trộm cắp tài sản, cướp có vũ trang. Mẹ của Brown Jr. cũng nói với truyền thông địa phương rằng con trai bà bị tâm thần phân liệt và lẽ ra không nên được phép lang thang trên đường phố.

Vụ sát hại cô gái người Ukraine đã phơi bày những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong hệ thống giao thông công cộng ở Charlotte. Nghi phạm Brown Jr. bị cáo buộc trốn vé, ở cả xe buýt và tàu điện.

Cảnh sát địa phương đã không còn giám sát Hệ thống Giao thông Công cộng Charlotte (CATS) kể từ tháng 12 năm ngoái, khi CATS thuê dịch vụ an ninh tư nhân. Hợp đồng thuê bố trí 218 nhân viên an ninh trên toàn hệ thống, nhưng có tới 15% vị trí đang chưa tìm được ứng viên.

Ngọc Ánh (Theo NY Post, ABC, AP)