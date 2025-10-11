Gia đình chủ tiệm vàng Kim Hưng phẫn uất sau vụ cướp

MỹGia đình chủ tiệm vàng Kim Hưng ở California bày tỏ phẫn uất, bất mãn vì những tổn thất về vật chất và tinh thần sau vụ cướp tháng trước.

"Mọi thứ xảy đến rất đột ngột và chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Bạn không thể tưởng tượng chuyện như vậy lại xảy đến với mình", một người cháu gái giấu tên của chủ tiệm vàng Kim Hưng ở thành phố San Jose, bang California ngày 10/10 nói với truyền thông Mỹ. Đây là lần đầu tiên gia đình chủ tiệm vàng lên tiếng kể từ sau vụ cướp đầu tháng trước.

Băng cướp gồm ít nhất 10 nghi phạm hôm 5/9 lao xe vào phá cửa tiệm Kim Hưng, đập tủ kính, lấy đi số hàng hóa hàng nghìn USD và đẩy ông chủ gốc Việt 88 tuổi ngã dẫn đến đột quỵ.

Kể từ đó, tiệm vàng phải đóng cửa, lối vào được bịt bằng ván ép. Gia đình cho biết họ vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác, trong lúc chờ bảo hiểm giải quyết. "Không thể không trả tiền thuê nhà được, đúng không?", bà nói.

8 nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Ảnh: Cảnh sát San Jose

Ông chủ tiệm vàng đã xuất viện và đang bình phục tại nhà, nhưng gia đình khuyên ông không nên trở lại cửa tiệm. Họ lo lắng chấn thương tâm lý của ông còn nghiêm trọng hơn tổn thương thân thể. "Sức khỏe của bác đang khá hơn, nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý", người cháu cho biết thêm.

Brian Shab, phó cảnh sát trưởng thành phố San Jose, bang California, cuối tuần trước thông báo giới chức đã bắt 7 nghi phạm trong độ tuổi 18-23. Nghi phạm thứ tám bị bắt trong tuần này tại thành phố Oakland. Cảnh sát cho biết họ đang truy tìm ít nhất hai nghi phạm nữa liên quan vụ án.

Đối với gia đình, việc các nghi phạm bị bắt chỉ mang lại an ủi phần nào. Tiệm vàng vẫn đóng cửa, thiệt hại vẫn hiện hữu và nỗi đau còn chưa nguôi.

"Khi ngẫm lại, tôi chỉ càng thêm buồn. Tôi cũng rất phẫn uất và tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?", bà nói.

Khoảnh khắc bắt nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hưng Khoảnh khắc nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hưng bị bắt. Video: KTVU

Gia đình hy vọng tiệm vàng sẽ mở cửa trở lại trong vài tháng tới. Cho đến lúc đó, họ sẽ tiếp tục lên tiếng, không phải để gây chú ý mà nhằm nhắc nhở mọi người rằng ngay cả khi truyền thông không còn chú ý và băng niêm phong hiện trường được gỡ xuống, quá trình chữa lành của nạn nhân vụ cướp vẫn còn rất lâu dài.

"Vậy nên làm ơn đừng gây ra những chuyện như vậy. Hãy học hành và sống thật tử tế. Cuộc sống không có chỗ cho những hành vi phạm pháp như vậy", bà nhấn mạnh.

Theo ông Shab, đây không chỉ là "vụ tấn công vào gia đình lao động chăm chỉ, mà còn vào một doanh nghiệp lâu đời, đại diện cho giấc mơ Mỹ". Trong khi đó, Thị trưởng San Jose Matt Mahan cảnh báo nạn cướp phá có tổ chức nhằm vào các tiệm trang sức đang lan rộng khắp vùng Vịnh San Francisco và toàn bang.

Huyền Lê (Theo CBS News, NBC News)