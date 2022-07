Gia đình chồng khinh ba mẹ tôi ra mặt

can not support type!!!

Vợ chồng tôi là công chức nhà nước, tổng thu nhập tầm 17 triệu đồng một tháng, ở chung cư thuê, chưa có em bé.

Tôi 33 tuổi, lấy chồng được bốn năm. Chúng tôi đã đi chích ngừa nhưng không hiểu sao tôi vẫn không tự tin về việc có con khi còn đang thuê nhà và tài chính chưa tốt. Kết hôn xong, giữa tôi và gia đình chồng không thuận hòa nên từ năm thứ ba hôn nhân, khi có việc thì chồng về quê, tôi sẽ về vào dịp Tết tầm một, hai ngày. Quê tôi và anh cách TP HCM tầm ba tiếng đi xe máy.

Ba mẹ tôi làm công chức nhà nước, đã về hưu, có lương hưu. Tôi may mắn không phải chăm lo gì cho ba mẹ, còn được hỗ trợ cho mượn vốn mua thêm đất vùng ven nhưng hiện tại chưa đi đến đâu. Trong gia đình nhỏ, tôi thấy giữa hai vợ chồng thiếu sự chia sẻ, anh có vẻ an phận. Khi tôi chia sẻ hướng đi gia đình, anh luôn đồng ý, không có ý kiến gì. Về phần anh, nếu có vấn đề gì anh luôn bảo để suy nghĩ đã, hai tuần nữa anh nói với vợ, xong rồi quên và im luôn. Nếu tôi hỏi lại, anh lý do và thế nào cũng cãi vã.

>> Chồng khinh thường bố mẹ tôi

Gia đình chồng có cách hành xử rất thiếu tế nhị, như những ngày đầu qua nhà tôi, đi vòng hết đất hỏi han là tổng bao nhiêu mét, luôn thăm dò khi nào chia đất cho con cái (nhà tôi có ba chị em, tôi là chị cả và hai em trai). Ba mẹ chồng khinh dễ ba mẹ tôi ra mặt, nói chuyện rất bất kính, qua nhà tôi nhưng luôn lên mặt "dạy dỗ" phải thế này thế kia mới tốt. Trước đây họ buôn bán, sau đó hưởng đất nhà ba chồng, hiện tại không có gì nhưng rất thích khoe và chê bai người khác, tâng bốc con trai mình.

Tôi không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không khi gia đình chồng khinh thường ba mẹ tôi. Chồng tôi có thái độ dửng dưng, thiếu tôn trọng vợ trong một số vấn đề liên quan đến tài chính gia đình. Mong được các bạn chia sẻ.

Duyên

