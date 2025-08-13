Gia đình 'chọn ngày đẹp' mổ lấy thai, trẻ sơ sinh tử vong

Hà NộiMột trẻ sơ sinh đã tử vong do suy hô hấp sau khi gia đình yêu cầu mổ lấy thai sớm ở tuần 37 để chọn ngày giờ đẹp.

Ngày 13/8, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thông tin trên, thêm rằng dù được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật cao nhất, trẻ vẫn tử vong do tình trạng tăng áp lực động mạch phổi và suy tuần hoàn nghiêm trọng. Trước đó, trẻ được chuyển đến viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, thở oxy ngay sau ca sinh mổ theo yêu cầu.

Trẻ suy hô hấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ mổ lấy thai trên cả nước hiện chiếm gần 37%, thậm chí một số bệnh viện lên đến 50-60%, cao gấp nhiều lần mức khuyến cáo 10-15% từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguyên nhân của tình trạng này là nhiều gia đình chủ động lựa chọn phương pháp can thiệp và thời điểm sinh con, bên cạnh các chỉ định y khoa bắt buộc cho ca sinh có nguy cơ cao.

Các chuyên gia cảnh báo sinh mổ không theo chỉ định tiềm ẩn nhiều rủi ro so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé. Trong khi đó, sinh ngả âm đạo vẫn là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất. Quá trình chuyển dạ tự nhiên giúp đẩy dịch ra khỏi phổi trẻ, giảm thiểu nguy cơ suy hô hấp sau sinh. Đồng thời, trẻ được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ mẹ, tạo nền tảng vững chắc cho hệ miễn dịch và tiêu hóa. Với người mẹ, sinh thường giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ biến chứng hậu sản và tăng gắn kết tình cảm mẹ con qua việc da kề da và cho bú sớm.

Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Thay vì lo lắng chọn giờ sinh hay phương pháp can thiệp không cần thiết, mẹ bầu nên chủ động theo dõi thai kỳ định kỳ và lựa chọn cơ sở y tế uy tín để sinh nở.

Lê Nga