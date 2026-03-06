Gia đình cần làm gì khi có người thân bị tạm giữ, khởi tố?

Anh trai tôi vừa bị công an mời làm việc liên quan một vụ xô xát, nhưng sau đó gia đình được thông báo anh đang bị tạm giữ để điều tra.

Cả nhà hoang mang, không rõ tạm giữ thời hạn bao lâu, có được gặp người thân hay không?

Vài ngày sau, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với anh tôi. Gia đình càng lo lắng hơn vì không hiểu việc "khởi tố" có đồng nghĩa chắc chắn sẽ bị đi tù hay không.

Chúng tôi muốn gửi đồ dùng cá nhân, thăm gặp, mời luật sư nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cần giấy tờ gì. Một số người quen khuyên nên "nhờ người quen tác động", số khác lại bảo cứ chờ kết quả điều tra. Trong khi đó, thông tin chính thức từ cơ quan chức năng khá hạn chế, khiến gia đình càng rối.

Tôi muốn hỏi khi người thân bị tạm giữ, rồi bị khởi tố, gia đình có những quyền gì theo pháp luật? Có được mời luật sư ngay từ giai đoạn nào? Thời hạn tạm giữ, tạm giam tối đa bao lâu? Gia đình có được thăm gặp, gửi đồ hay bảo lãnh tại ngoại không? Trong trường hợp cho rằng việc bắt giữ không đúng quy định, có thể khiếu nại ở đâu?

Rất mong được tư vấn để gia đình biết cách ứng xử đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người thân.

Độc giả Đinh Hòa

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn