Gia đình các cầu thủ nổi tiếng sống thế nào ở Arab Saudi

Có cuộc sống sung túc và tương đối an toàn, nhưng vợ, bạn gái các cầu thủ cũng đối mặt nhiều vấn đề khi chuyển tới sống tại Arab Saudi.

Taylor Ward khóc trong đoạn phim tài liệu Married to the Game của Prime Video. Ảnh chụp màn hình

Cuộc sống của Taylor Ward, thay đổi hoàn toàn sau khi nhận cuộc gọi từ chồng - cựu cầu thủ Man City, Riyad Mahrez - thông báo về việc gia nhập Al Ahli ở Jeddah.

"Tôi bật khóc nức nở", cô chia sẻ với The Times. "Kết hôn với một cầu thủ bóng đá, chúng tôi có rất nhiều đặc quyền. Đó là một cuộc sống tuyệt vời. Đừng hiểu sai ý tôi. Nhưng có thể bạn sẽ rất cô đơn. Tôi đã phải rời xa gia đình và sống ở bên kia thế giới, trong một đất nước hoàn toàn khác biệt về văn hóa".

Theo Ward, những khó khăn đó bao gồm việc phải chấp nhận văn hóa buộc phụ nữ ăn mặc kín đáo trong cái nóng oi bức, sự phân biệt giới tính ở phòng tập thể dục và phải đến Bahrain hoặc UAE nếu muốn uống rượu.

Lễ cưới của Mahrez và Ward năm 2023. Ảnh: Instagram/Taylorward

Mahrez và Ward sống trong một căn nhà 8 phòng ngủ cùng con chung Mila (2 tuổi) và hai con gái riêng của chồng, Ayla và Inaya. Ngôi nhà sang trọng được trang bị thảm và sofa màu kem, nhiều tủ quần áo, quầy bar, khu giải trí và nhà bếp rộng rãi.

Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy cô đơn vì khó giao tiếp với những người xung quanh. Ngôn ngữ luôn là một rào cản lớn với những người như Ward. Dù đã học tiếng Arab, cô vẫn gặp khó khăn khi tìm nguyên liệu trong cửa hàng thực phẩm và từng lái xe lên đường cao tốc ở làn đường ngược chiều.

Ward vốn là ngôi sao của Married to the Game - Bộ phim truyền hình xoay quanh những người vợ và bạn gái của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng được phát trên Amazon. Lúc này, cô là một trong số nhiều người đang phải nỗ lực thích nghi với cuộc sống ở Trung Đông.

Nhóm vợ và bạn gái cầu thủ ở Arab Saudi ngày càng đông, gồm bạn gái của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, vợ của Fabinho, Rebeca Tavares, và vợ của Roberto Firmino, Larissa Pereira. Alex Curran, vợ của huyền bóng đá Anh Steven Gerrard, cũng từng sống ở Bahrain khi chồng dẫn dắt Al Ettifaq.

Steven Gerrard và vợ Alex Curran thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng Hy Lạp ở Arab Saudi, nhưng sống ở Bahrain. Ảnh: Instagram/Stevengerrard

Thay vì sống ở Saudi, Curran đã chọn Bahrain để có lối sống tự do hơn. Cô có "cuộc sống mơ ước" trong một biệt thự 6 phòng ngủ trị giá hơn 13.000 USD mỗi tháng ở Manama, thủ đô của một quốc gia có ít hạn chế về trang phục và hoạt động hơn.

Vợ chồng Gerrard được miễn phí thành viên của hai CLB sức khỏe độc quyền nhất của đất nước, tại khách sạn Four Seasons và Ritz Carlton, và thường xuyên tới CLB Bahrain Rugby. Trung tâm thương mại Moda tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Bahrain cung cấp nhiều cửa hàng thiết kế, thẩm mỹ viện và spa.

Theo báo Anh Sportmail, nhiều bạn gái, vợ các cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu bị lạm dụng nơi công cộng và bị từ chối vào cửa hàng, nhà hàng vì cách ăn mặc tại Arab Saudi.

Vì thế, vợ chồng Gerrard chọn sinh sống ở Bahrain, thay vì Arab Saudi. "Gerrard đến quán bar Bahrain Rugby khá thường xuyên", một người tiết lộ. "Anh ấy thích uống bia, thích giao lưu và trò chuyện về bóng đá. Bạn không thể làm điều đó ở Arab Saudi. Phụ nữ sống ở đây dễ dàng hơn, đó là lý do vợ Gerrard muốn ở đây. Bạn có thể mặc quần short hoặc áo vest và không ai làm phiền bạn, vì vậy điều đó khiến Bahrain trở nên hấp dẫn hơn".

Ngược lại, lợi ích lớn của cuộc sống mới của họ là sự an toàn. Trang Numbeo xếp hạng Arab Saudi là quốc gia an toàn thứ 14 để sinh sống trong năm nay, còn Vương quốc Anh đứng thứ 87.

"Bây giờ tôi thực sự có thể ngủ ngon vào ban đêm", Ward tiết lộ việc từng bị trộm đột nhập tại Cheshire, Anh. "Nhà tôi ở Saudi lớn gấp 10 lần nhà tôi ở Anh, và nếu tôi phải ở một mình ở đâu đó, tôi sẽ chọn Saudi mỗi ngày trong tuần. Tôi từng nói với Mahrez 'Làm ơn đừng mua đồng hồ cho em vào sinh nhật, em không muốn trở thành mục tiêu'. Giờ đây, khi chúng tôi sống ở Saudi, bạn thực sự có cơ hội tận hưởng và đeo những món đồ đẹp".

Ronaldo, Georgina (áo đen) và các con trong lễ ra mắt Al Nassr ngày 3/1/2023, tại sân Mrsool Park, Riyadh, Arab Saudi. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Ronaldo, Georgina và gia đình lại không cảm thấy như vậy. Từ khi chuyển đến Al Nassr vào năm 2023, họ có cuộc sống tương đối yên tĩnh, tận hưởng những buổi đi dạo và đi chơi với các con ở Riyadh.

Nhưng thời gian qua, cặp đôi nhận được không ít tin nhắn đe dọa. Đầu tháng này, Ronaldo được cho đã sa thải đội ngũ an ninh và thuê một vệ sĩ mới, do lo ngại về sự an toàn ở Saudi.

