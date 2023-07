Gia đình cá voi sát thủ đứng sau các vụ tấn công tàu thuyền

Cá voi sát thủ White Gladis gây ra những vụ tấn công tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không hành động đơn độc mà có sự hỗ trợ của cả gia đình.

Đàn cá voi sát thủ bơi qua eo biển Gibraltar. Ảnh: Arturo de Frias photography

Giới nghiên cứu xác định White Gladis là con cá voi sát thủ khởi xướng hàng loạt vụ va chạm với tàu thuyền gần eo biển Gibraltar, khiến một số phương tiện bị phá hủy và nhấn chìm. Nhưng White Gladis hay còn gọi là Gladis Blanca chỉ là một trong nhiều thủ phạm gây ra các vụ tấn công. Đồng hành cùng với nó còn có gia đình 5 thành viên, bao gồm mẹ (Gladis Lamari), em ruột (Gladis Clara và Gladis Dalila), con non (Gladis Filabres và Gladis Tarik), Business Insider hôm 4/7 đưa tin.

Cá voi sát thủ đầu đàn Gladis Lamari không trực tiếp tương tác với tàu thuyền mà chỉ quan sát những thành viên còn lại tham gia tấn công. Nó ra đời vào khoảng năm 1992, theo Iberian Orca Photo Identification Catalogue. Gladis Lamari sinh đứa con lớn nhất là White Gladis năm 2005, tiếp theo là Gladis Clara và Gladis Dalila. Gladis Clara là cá voi sát thủ đực nhưng các nhà nghiên cứu chưa rõ giới tính của Gladis Dalila và hai con non của White Gladis. White Gladis sinh Gladis Filabres năm 2015 và Gladis Tarik năm 2021. Nó còn có một con non khác năm 2018 nhưng chết trong năm đầu đời.

White Gladis và đàn của nó nằm trong quần thể cá voi sát thủ lớn hơn ở eo biển Gibraltar. Ngoài 6 con trong đàn của White Gladis, có 9 con cá voi sát thủ Iberia khác liên quan tới các cuộc tấn công trong khu vực. Một đàn khác bao gồm cá voi sát thủ cái Gladis Herbille và hai con non Black Gladis và Gladis Peque. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận bộ ba cá voi sát thủ sắp trưởng thành có quan hệ họ hàng tên Gladis Estrela, Gladis Isa, và Gladis Matteo.

Tất cả những con cá voi sát thủ này đều có chữ "Gladis" trong tên gọi bởi từ này là cách viết ngắn của Orca gladiator, cụm từ chỉ những cá voi sát thủ tương tác với tàu thuyền, Mónica González, nhà sinh vật học hải dương ở tổ chức Coordinator for the Study of Marine Mammals kiêm điều phối viên của dự án "Friendship Orcas", giải thích hồi tháng 6.

Năm 2020, chỉ có 9 con cá voi sát thủ va chạm với tàu thuyền, theo tổ chức Atlantic Orca Working Group (GTOA) nghiên cứu tương tác. Sau hai năm, những cá thể khác bắt đầu tham gia hoạt động. Từ năm 2020, GTOA đếm được tổng cộng 15 con cá voi sát thủ gây ra các cuộc tấn công. Số cuộc tấn công tăng lên trong vài năm qua cho thấy hành vi có thể lan rộng sang con non sau khi con mẹ làm mẫu, chứng tỏ cá voi sát thủ bắt chước hành động của nhau.

An Khang (Theo Business Insider)