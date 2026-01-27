Gia đình Beckham lần đầu xuất hiện sau ồn ào rạn nứt

Vợ chồng David Beckham và các con dự Paris Fashion Week, đánh dấu lần đầu xuất hiện tại sự kiện sau những lời chỉ trích của con cả Brooklyn.

Gia đình David Beckham đến Paris Fashion Week Vic-Beck và các con rời khách sạn để lên xe tới nơi tổ chức Paris Fashion Week. Video: Pagesix

Hôm 26/1, các thành viên nhà Becks cùng mặc đồ đen thanh lịch tới Tuần lễ thời trang cao cấp Paris mùa mốt Xuân Hè 2026. Cựu thành viên nhóm Spice Girls mặc váy ôm sát, xẻ tà. David Beckham chọn bộ suit kèm cà vạt. Harper trung thành với kiểu đầm lụa tối giản. Cruz và Romeo đều đi cùng bạn gái Jackie Apostel và Kim Turnbull.

Gia đình Beckham diện phong cách sang trọng với sắc đen. Ảnh: GC Images

Tại khuôn khổ sự kiện, Victoria Beckham được phong tước Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương. Nhiều nghệ sĩ từng nhận danh hiệu này, như diễn viên Zoe Saldaña, Selena Gomez, đạo diễn Denis Villeneuve, tài tử Jude Law, George Clooney. Giải thưởng do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ, nhà văn và nhân vật văn hóa đối với nghệ thuật và văn học.

Trước đó, Romeo trình diễn cho show Thu Đông 2026 của Willy Chavarria tại Paris hôm 23/1. Gia đình Beckham vẫn im lặng trước những lời chỉ trích của Brooklyn. Hôm 19/1, cậu cả nhà Becks tố bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ - diễn viên Nicola Peltz.

Theo các nguồn tin của Mirror, Victoria được cho là mang cảm giác "bị phản bội" và "đã làm mọi thứ có thể để Brooklyn và vợ cảm thấy được chào đón, yêu thương Nicola như con gái ruột".

Họa Mi (theo Pagesix)