Gia đình bạn gái giục cưới dù công việc tôi bấp bênh, còn em thất nghiệp

Tôi bỗng ngày càng chán, không thấy chút động lực nào để tiếp tục và cưới em.

Tôi 28 tuổi, sống tại TP HCM, công việc làm tự do, thu nhập tháng tối thiểu 10 triệu đồng. Tôi quen một người con gái kém 3 tuổi, học đại học nhưng chưa lấy được bằng, đang thất nghiệp. Hai đứa ở chung, tôi lo cho bạn gái hơn nửa năm nay rồi nhưng tôi bỗng ngày càng chán, không thấy chút động lực nào để tiếp tục và cưới em. Chúng tôi đã ra mắt hai bên gia đình rồi, nhà bạn gái đang giục cưới.

Chính tôi cũng thấy tương lai mơ hồ quá, công việc không ổn định, số dư tiết kiệm chỉ được vài chục triệu không đủ làm đám cưới, tài sản chắc được mỗi bộ máy tính và chiếc điện thoại để làm việc. Trong khi đó, bạn gái thì thất nghiệp, tương lai hai đứa chẳng rõ ràng. Nếu kết hôn, tôi sợ sẽ nhanh chóng lụi tàn, ly dị, khổ cho tương lai cả hai người. Theo mọi người, tôi nên xử lý thế nào?

Mạnh Tám