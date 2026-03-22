Gia đình ba thế hệ cùng ngày, giờ sinh

MỹTheo thông cáo của hệ thống y tế UMass Memorial Health, ba thế hệ của một gia đình ở bang Massachusetts đều có ngày sinh 16/3 và cùng chào đời vào lúc 15h16.

"Chúng tôi thấy vô cùng may mắn khi cậu bé chọn đến với thế giới vào ngày vốn đã rất đặc biệt với mẹ và tôi", Caitlyn, 32 tuổi, nói. Ba người cùng ngày giờ sinh gồm bà Mary Jo Peters, cô Caitlyn O'Brien và bé Shawn O'Brien.

Jeannie Kauper, y tá sản khoa tại bệnh viện, cho biết ê-kíp đã rất sửng sốt trước sự lặp lại kỳ diệu này. "Chúng tôi không thể tin được. Cảm giác như đó là một khoảnh khắc định mệnh", cô nói.

Nhớ lại ngày sinh con gái hơn 30 năm trước, bà Mary Jo cho biết lúc đó bà từng mong con có sinh nhật riêng. Thế nhưng, chính lời động viên của y tá: "Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất bạn từng nhận được" đã khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Giờ đây, niềm hạnh phúc đó lại nhân lên khi bà đón thêm "món quà sinh nhật" thứ hai là cháu ngoại.

Mary Jo Peters (trái), bé sơ sinh Shawn O'Brien (giữa) và Caitlyn O'Brien (phải). Ảnh: UMass Memorial Health

Caitlyn, người mẹ đã có ba con, cho biết sự xuất hiện của thành viên mới chắc chắn sẽ khiến gia đình thêm "hỗn loạn" nhưng đầy ắp tiếng cười.

"Gia đình chúng tôi vốn có rất nhiều người sinh vào tháng 3, sự góp mặt của bé Shawn khiến danh sách này càng thêm ý nghĩa", cô nói.

Các nhà toán học ước tính, xác suất để ba thế hệ trong cùng một gia đình (bà – mẹ – con) có chung một ngày sinh khoảng 1 trên 48 triệu.

Trên thế giới từng ghi nhận một số trường hợp tương tự, nhưng chưa có trường hợp nào trùng khớp hoàn toàn cả ngày lẫn giờ sinh như gia đình này.

Năm 2006, tại bang Arizona (Mỹ), một phụ nữ tên Andria Hundley sinh đôi đúng vào ngày sinh nhật của mình và mẹ. Tại Phần Lan, Kỷ lục Guinness từng ghi nhận gia đình Veera Tuulia có bốn thế hệ cùng sinh vào ngày 21/3. Trong khi đó, gia đình Mangi ở Pakistan hiện giữ kỷ lục với 9 thành viên, gồm bố mẹ và 7 người con, đều sinh ngày 1/8.

Nhật Minh (Theo People)