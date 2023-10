Gia đình Aaron Carter kiện bác sĩ

Melanie Martin, vị hôn thê của Aaron Carter, kiện các bác sĩ và nhà thuốc, nói họ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ca sĩ.

Theo TMZ, ngày 28/10, Melanie đại diện con trai chung của cả hai là Princeton Lyric Carter (hai tuổi), đưa ra cáo buộc. Trong đơn, Melanie cho biết các bác sĩ đã kê Alprazolam, Hydrocodone, Oxycodone mà không có lý do y tế hợp lý dù biết tình trạng sức khỏe của Aaron.

Đây là những loại thuốc giảm đau hoặc điều trị rối loạn lo âu và hoảng sợ, được kiểm soát chặt và bệnh nhân cần có đơn thuốc từ bác sĩ để sử dụng. Melanie nói các nhà thuốc gồm Walgreens đáng lẽ phải chú ý về loại thuốc và số lượng họ bán cho ca sĩ.

Aaron Carter và Melanie Martin hồi tháng 6/2022. Ảnh: Instagram Aaron Carter

Aaron Carter qua đời tại nhà riêng vào tháng 11/2022, thi thể ca sĩ được tìm thấy trong bồn tắm, nguyên nhân cái chết là do tai nạn. Hồi tháng 4, cơ quan giám định y tế cho biết trên TMZ anh mất tỉnh táo khi sử dụng Alprazolam, dẫn đến trượt chân xuống nước và chết đuối.

Aaron gặp khó khăn với các vấn đề như nghiện ngập, các bệnh tâm lý suốt nhiều năm qua. Ba ngày trước khi mất, ca sĩ bị cảnh sát nghi ngờ lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, khi thực hiện các bài kiểm tra về độ tỉnh táo, anh vẫn vượt qua và được phép đi tiếp.

Aaron là em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter. Anh nối nghiệp anh trai gia nhập làng nhạc, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old. Ca sĩ từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của Aaron tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, ca sĩ bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

Aaron và nhà tạo mẫu tóc Melanie Martin đính hôn năm 2020. Tháng 11 cùng năm, cả hai đón con trai đầu lòng.

Aaron Carter - "I Want Candy" MV "I Want Candy". Video: YouTube Aaron Carter

Thanh Giang