Gia đình 5 người thiệt mạng vì bão Fengshen

PhilippinesBão Fengshen đổ bộ đảo chính Luzon gây mưa lớn, cây đổ, khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng.

Bão Fengshen càn quét qua miền nam đảo Luzon, miền Trung Philippines, trong đêm 18/10, rạng sáng 19/10 với sức gió mạnh nhất 74 km/h. Gió bão làm một cây cọ đổ vào một ngôi nhà ở vùng Pitogo, tỉnh Quezon, khoảng 5h30 hôm nay, khiến 5 người bên trong thiệt mạng, giới chức địa phương cho biết.

Angelina Tan, tỉnh trưởng Quezon, nói với đài DZMM rằng cả gia đình khi đó đang ngủ và ngôi nhà được dựng bằng vật liệu thô sơ. Bà cho biết thành viên thứ 6 của gia đình sống sót.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngôi nhà lợp mái tranh đã bị phá hủy bởi sức nặng của cây cọ lớn, còn lực lượng cứu độ đang tìm kiếm các nạn nhân.

Ngôi nhà bị cây cọ đổ vào khiến 5 người chết ở gần vùng Pitogo, tỉnh Quezon, Philippines. Ảnh: ABS-CBN

Bão Fengshen đổ bộ đảo chính Luzon từ chiều 18/10, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Giới chức địa phương đã sơ tán ít nhất 47.000 người đến các điểm trú ẩn ở đông nam đảo Luzon để đề phòng nguy cơ lũ lụt và lở đất.

Tính đến chiều 19/10, Philippines đã hủy hơn 10 chuyến bay do ảnh hưởng của bão. Ít nhất 5 đập trên đảo Luzon phải mở cửa xả. Nhiều khu vực ở miền trung Philippines, như đảo Samar và Panay, ghi nhận lụt nghiêm trọng, khiến người dân phải sơ tán.

Tại tỉnh Bukidnon, miền nam đảo Mindanao, mưa lớn gây lở đất khiến một phương tiện rơi khỏi đường cao tốc. Hai người trên phương tiện đang mất tích.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Bão Fengshen xuất hiện khi Philippines vừa hứng chịu loạt trận động đất, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng trong ba tuần qua.

Dự báo đường đi của bão Fengshen sáng 19/10. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam cho biết bão Fengshen hôm nay vượt qua đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông. Được tiếp thêm năng lượng từ biển, Fengshen mạnh lên cấp 9, đến 1h ngày mai thì ở trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, tiếp tục giữ hướng tây bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Đến 1h ngày 21/10, bão trên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc, mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Fengshen khi tương tác với không khí lạnh sẽ giảm cường độ nên khả năng duy trì cấp độ bão vào miền Trung là không cao. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh khiến vùng biển bắc, giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4 m.

Như Tâm (Theo AFP, Al Jazeera)