Gia đình 4 người chết vì hít phải chất độc trong khách sạn

Kỳ nghỉ của gia đình 4 người thành ác mộng khi nhân viên khách sạn sử dụng thuốc trừ sâu để diệt rệp, khiến họ hít phải và tử vong.

Gia đình 4 du khách Đức gồm Cigdem Bocek, 27 tuổi, cùng chồng Servet, 38 tuổi và hai con đã tử vong trong chuyến du lịch Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu, nhiều người suy đoán gia đình bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thử các món đường phố.

Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 11 người, bao gồm nhân viên tại Khách sạn Harbour Suites Old City - nơi gia đình lưu trú từ 9/11. Cơ quan chức năng tin aluminium phosphide được sử dụng trong quá trình xử lý rệp giường ở một phòng tầng dưới của khách sạn có thể đã lan đến phòng của gia đình qua ống thông gió phòng tắm và gây ngộ độc.

Bức ảnh gia đình 4 du khách Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: NX

Aluminium phosphide là chất độc mạnh được sử dụng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp và hộ gia đình, có thể gây tử vong nếu hít phải ở lượng lớn. Các nhà điều tra cũng phát hiện ít nhất một nhân viên của công ty kiểm soát dịch hại - những người sử dụng sản phẩm trong khách sạn - không có chứng nhận cần thiết.

Ngày 11/11, gia đình 4 người đến bệnh viện sau khi gặp triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và chóng mặt sau một ngày đi tham quan Istanbul. Cigdem và hai đứa trẻ đã chết chỉ vài giờ sau đó, trong khi Servet chết vào 17/11. Theo các báo cáo từ địa phương, Cigdem và hai con đã được chôn cất vào thứ 15/11 tại một thị trấn ở tỉnh Afyonkarahisar phía tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, toàn bộ khách lưu trú tại khách sạn đã được sơ tán. Cảnh sát đã thu thập đồ đạc từ phòng của hai vị khách Italy khác đang ở cùng khách sạn sau khi họ nhập viện vì nghi ngộ độc.

Mustafa Celik, bố của Servet, cho biết gia đình nhà Servet dự định đến thăm mình sau một tuần ở Istanbul. Ông nói sẽ nộp đơn kiện bất kỳ ai liên quan đến cái chết của con cháu mình và mong những người này nhận mức án nặng nhất có thể.

Hoài Anh (Theo Mirror)