Gia đình 2 thiếu niên đề nghị khởi tố bảo vệ dân phố

TP HCMLuật sư và gia đình của 2 thiếu niên - bị bảo vệ dân phố đánh trong trường Nguyễn Văn Tố, quận 10, đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đơn đề nghị khởi tố bảo vệ dân phố Lê Quốc Hùng và những người liên quan được gửi đến Công an và VKSND quận 10, ngày 21/4.

Gia đình 2 bé trai 14 tuổi cho rằng, qua lời kể của các cháu và video ghi lại sự việc đã thể hiện các cháu bị đánh rất dã man bằng các thế võ, lên cùi chỏ, đấm đá, đạp vào mặt. Hùng tấn công các trẻ em, đánh khi chúng không có khả năng tự vệ là thể hiện tính côn đồ. Hành vi của Hùng và những người liên quan là phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác, dù tỷ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11% vẫn phải khởi tố, xử lý hình sự theo quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Hai gia đình cũng đề nghị cơ quan điều tra huỷ kết quả giám định tỷ lệ thương tích 0% đối với các cháu trước đó, bởi "không đúng sự thật, không chính xác". Họ cho rằng con mình bị đánh dã man bằng những thế võ, khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng các bác sĩ chẩn đoán "bị tổn thương vùng đầu, cổ" nên không thể có chuyện thương tích bằng 0.

Để làm rõ việc này, gia đình hai thiếu niên đề nghị Sở Y tế TP HCM thanh tra kết luận giám định của Trung tâm Pháp y, còn cơ quan điều tra đưa các cháu đi trưng cầu giám định pháp y lại, tại Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương 1.

Người đàn ông mặc đồng phục dân phòng liên tiếp đá, đấm vào mặt thiếu niên 14 tuổi, đêm 31/3. Ảnh: Cắt từ video.

Theo điều tra, hai thiếu niên leo rào vào trường THCS Nguyễn Văn Tố lúc 23h ngày 31/3. Bảo vệ trường giữ hai em lại đưa vào phòng giám thị và báo tổ bảo vệ dân phố, trong đó có Hùng.

4 người trong tổ bảo vệ dân phố và 2 bảo vệ phường vây quanh hai thiếu niên. Hùng nhiều lần đánh, lên gối và đá vào mặt 2 cậu bé. Nạn nhân khóc, van nài nhưng vẫn bị đánh. Những người có mặt không can ngăn. Sự việc được một bảo vệ dân phố ghi hình bằng điện thoại.

Làm việc với Công an phường 14, có người giám hộ, các em thừa nhận nhiều lần leo hàng rào vào trường trộm vợt cầu lông, máy tính Casio, giày...

Hùng làm bảo vệ dân phố được 2 năm, thừa nhận hành vi sai phạm, cho rằng trong lúc nóng nảy đã không kiểm soát được bản thân.

Liên quan sự việc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề nghị Công an TP HCM chỉ đạo điều tra để sớm xử lý "do vụ việc có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự".

