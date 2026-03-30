Giá dầu tiếp tục tăng

Giá dầu Brent lên 116 USD, tăng 3%, trong khi vàng thế giới quay đầu giảm 60 USD.

Mở cửa phiên giao dịch 30/3, giá dầu thô thế giới bật tăng sau khi Iran cảnh báo việc lính Mỹ đổ bộ vào nước này. Dầu WTI hiện tăng 3,1% lên 102 USD một thùng, còn dầu Brent tăng 3% lên 116 USD.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 cáo buộc Washington bí mật chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ, tuyên bố Tehran đang chờ lính Mỹ xuất hiện.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra", đồng thời gia hạn tối hậu thư cho việc Iran mở lại eo biển Hormuz.

Diễn biến giá Brent trong một tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Tại Yemen, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công Israel ngày 28/3, tạo thêm rủi ro với hoạt động vận chuyển dầu trong khu vực. Nhóm này có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường nối biển Đỏ với các tuyến vận tải biển toàn cầu.

Chiến sự tại Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng, lan rộng toàn khu vực, khiến giá năng lượng tăng cao và thổi bùng nỗi lo lạm phát. Từ khi xung đột diễn ra, giá Brent và WTI đã tăng khoảng 50%. Xung đột khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm 11 triệu thùng mỗi ngày, khi eo biển Hormuz bị Iran kiểm soát.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) hiện giảm 4%. Kospi (Hàn Quốc) cũng mất hơn 5%. S&P/ASX 200 của Australia sụt 1,5%. So với các khu vực khác, châu Á phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông hơn.

Chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang đi xuống. Cuối tuần trước, cả 3 chỉ số chủ chốt của Wall Street đã giảm phiên thứ 2 liên tiếp, xuống thấp nhất kể từ tháng 8/2025. DJIA và S&P 500 cùng mất 1,7%, trong khi Nasdaq Composite hạ 2,1%.

"Thị trường chứng khoán vẫn liên quan mật thiết đến giá dầu. Giá dầu tăng cao sẽ khiến giá cổ phiếu xuống thấp", Glen Smith - Giám đốc Đầu tư tại GDS Wealth Management cho biết.

Giá vàng thế giới cũng quay đầu giảm sau phiên tăng cuối tuần trước. Hiện mỗi ounce mất 60 USD về 4.433 USD.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên sáng 30/3 (giờ Hà Nội). Đồ thị: Kitco

Chiến sự tại Trung Đông làm dấy lên nỗi lo lạm phát. Việc này khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn, do kim loại quý không trả lãi cố định.

Dù vậy, Commerzbank vẫn nâng dự báo giá vàng cuối năm nay, từ 4.900 USD lên 5.000 USD. Họ cho rằng đà giảm hiện tại không kéo dài.

Hà Thu (theo CNBC, CNN)