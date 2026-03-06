Giá dầu thô thế giới tăng vọt

Nguồn cung dầu từ Trung Đông gián đoạn khiến giá dầu Brent và WTI tăng 5-8% trong phiên 5/3.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô Brent tăng 5% lên 85,4 USD một thùng. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của Brent. Dầu thô Mỹ WTI cũng đắt thêm 8,5%, hiện giao dịch tại 81 USD - cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Thị trường tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu ngày càng gián đoạn bởi xung đột tại Trung Đông. Giá dầu thô Mỹ tăng nhanh hơn Brent, trong bối cảnh Washington cho biết có thể can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai để hạn chế đà tăng của giá năng lượng.

Tàu tại Eo biển Hormuz ngày 2/3/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 khẳng định không lo ngại việc giá xăng tại Mỹ tăng do xung đột với Iran leo thang. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ mới là ưu tiên hiện tại. Ông Trump cũng nói Mỹ muốn tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran.

Iraq và Qatar đã phải ngừng một phần hoạt động sản xuất dầu, khí đốt do tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Iraq giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày vì sắp hết chỗ lưu trữ khi không có tàu chở dầu đến vận chuyển. Qatar cũng dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vì các tàu không thể đi qua Eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, Kuwait và UAE có thể là những nước tiếp theo phải giảm nguồn cung khi không gian lưu trữ dần cạn kiệt.

"Không có tàu thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz nên giá sẽ tiếp tục tăng. Khi các nước buộc phải giảm sản lượng, quá trình khôi phục sẽ còn kéo dài hơn vì họ không thể ngay lập tức khởi động lại sản xuất ở mức tối đa", John Kilduff - nhà phân tích tại Again Capital cho biết. Khoảng 20% dòng chảy dầu toàn cầu đi qua eo biển này.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu vẫn tiếp tục diễn ra tại Vùng Vịnh hôm 5/3. Tàu dầu Sonangol Namibe treo cờ Bahamas cho biết thân tàu bị thủng sau một vụ nổ gần cảng Khor al Zubair của Iraq.

Một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ đã phải dừng hoạt động chưng cất dầu thô do xung đột tại Trung Đông. Theo dữ liệu theo dõi tàu của Vortexa và Kpler, khoảng 300 tàu dầu vẫn đang mắc kẹt bên trong eo biển Hormuz.

