Giá dầu thế giới giảm 2 phiên liên tiếp

Đà giảm kéo dài từ cuối tuần trước, do Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến và số ca nhiễm Omicron tăng cao trên toàn cầu.

Mở cửa phiên giao dịch 10/1, giá dầu thô tiếp tục đi xuống. Dầu Brent hiện giảm 0,46% về 81,37 USD một thùng. Trong khi đó, dầu WTI mất 0,43% về 78,56 USD.

Giá giảm do Mỹ tạo ra ít việc làm hơn trong tháng 12. Số liệu này có thể tiếp tục trì trệ trong ngắn hạn, do số ca nhiễm biến chủng Omicron tăng vọt gây gián đoạn hoạt động kinh tế. Cùng với đó, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đang lên cao, có thể kéo nhu cầu cầu thô đi xuống.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá dầu giảm. Cuối tuần trước, Brent cũng đóng cửa giảm 0,3% về 81,75 USD một thùng. WTI mất 0,7%, còn 78,89 USD.

Tuy nhiên, gián đoạn nguồn cung tại các nước khác có khả năng hỗ trợ giá dầu. Cuộc biểu tình tại vùng phía Tây giàu dầu mỏ của Kazakhstan đã khiến sản xuất tại giếng dầu hàng đầu nước này Tengiz giảm sút hôm thứ Năm, Chevron – công ty vận hành giếng dầu này cho biết.

Sản xuất tại Libya cũng giảm về 729.000 thùng một ngày, từ đỉnh 1,3 triệu thùng năm ngoái, một phần do hoạt động bảo trì đường ống.

Nguồn cung bổ sung từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cũng chưa theo kịp tăng trưởng nhu cầu. Sản lượng của OPEC trong tháng 12 tăng thêm 70.000 thùng một ngày so với tháng trước. Theo thỏa thuận, sản xuất sẽ phải tăng thêm 253.000 thùng. OPEC+ năm ngoái giảm sản lượng do nhu cầu dầu lao dốc vì các lệnh phong tỏa do Covid-19.

Các công ty năng lượng Mỹ đã khởi đầu năm mới bằng việc tiếp tục lắp đặt thêm các giàn khoan dầu và khí đốt để tăng nguồn cung. Hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết trong tuần tính đến ngày 7/1, số giàn khoan này đã lên 588 chiếc, cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Hà Thu (theo Reuters)