Giá dầu thế giới có tuần giảm mạnh nhất 4 năm

Mỗi thùng dầu thô giảm khoảng 13% tuần này, trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Chốt phiên giao dịch 10/4, giá dầu Brent giảm 0,8% về 95,2 USD một thùng. Dầu WTI hạ 1,3% còn 96,5 USD.

Tính chung cả tuần, dầu Brent sụt 12,7% - mạnh nhất kể từ tháng 8/2022. Mức giảm của WTI là 13,4% - lớn nhất kể từ thời điểm thế giới phong tỏa chống dịch Covid-19 tháng 4/2020.

Diễn biến giá dầu Brent trong 6 tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Giá cả hai loại dầu chủ chốt của thế giới hiện vẫn quanh 100 USD một thùng, do các cuộc tấn công chưa dừng lại và dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. "Vấn đề chính trên thị trường dầu bây giờ là giao thông qua Hormuz có được khôi phục hay không. Đến nay, chưa có tín hiệu cho thấy việc này diễn ra. Nếu nguồn cung dầu từ vịnh Ba Tư vẫn bị chặn, giá sẽ tiếp tục tăng", các nhà phân tích tại ngân hàng Commerzbank nhận định.

Lưu lượng tàu đi qua eo Hormuz hiện vẫn chưa bằng 10% trước chiến sự. Reuters trích số liệu của các hãng theo dõi tàu biển cho biết phần lớn tàu qua đây vài ngày qua là liên quan đến IỈan.

Hôm 7/4, một quan chức Iran nói nước này muốn thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz theo một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các lãnh đạo phương Tây và cơ quan giám sát vận tải biển của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất này.

Hormuz là tuyến vận tải chịu trách nhiệm 20% dòng chảy dầu, khí hóa lỏng toàn cầu trước chiến sự. Eo biển này gần như bị phong tỏa kể từ cuối tháng 2.

Chiến sự cũng khiến hơn 60 cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh bị tấn công. Dù phần lớn cuộc tấn công không gây ra gián đoạn lâu dài, ít nhất 8 cơ sở có thể phải mất thời gian sửa chữa, các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết.

Trong tháng 3, các nước Trung Đông đã giảm sản xuất khoảng 7,5 triệu thùng một ngày, do công suất lưu trữ bị siết chặt. Mức giảm có thể lên 9,1 triệu thùng một ngày trong tháng 4, theo báo cáo công bố đầu tuần này của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Việc sản lượng dầu toàn cầu sụt giảm mạnh do xung đột Iran dự kiến đẩy thị trường vào trạng thái thiếu hụt cung năm nay, đảo ngược hoàn toàn các dự báo trước đó về dư cung.

Hà Thu (theo Reuters)