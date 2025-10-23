Giá dầu tăng vọt vì Mỹ trừng phạt 2 hãng dầu lớn nhất Nga

Dầu thô Brent tăng gần 5% sáng 23/10, sau thông tin Mỹ áp trừng phạt hãng dầu Rosneft và Lukoil.

Sáng 23/10, mỗi thùng Brent sáng nay tăng gần 5% lên 64,35 USD. Trong khi đó, dầu thô Mỹ WTI tăng 2,4% lên 60 USD. Chốt phiên 22/10, cả hai loại dầu này đều đã tăng hơn 2%.

Giá tăng vọt sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp trừng phạt lên 2 hãng dầu Nga là Rosneft và Lukoil. "Vì Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính sẽ trừng phạt hai công ty dầu lớn nhất của Nga - nguồn tài chính chủ chốt cho chiến sự của Điện Kremlin", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ngày 22/10.

Tàu dầu của Rosneft tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến Rosneft và Lukoil cùng gần 30 công ty con của họ. Tuần trước, Anh đã trừng phạt hai tập đoàn dầu khí này. Liên minh châu Âu (EU) cũng thông qua một gói trừng phạt khác hôm 22/10.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố đã hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vì "không cảm thấy sẽ đạt được điều cần đạt". Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Trump cho biết ông "cảm thấy đã đến lúc" áp trừng phạt, nhấn mạnh rằng ông "đã chờ rất lâu" mới đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng hy vọng "chúng sẽ không kéo dài lâu" vì chiến sự sẽ kết thúc.

Tác động của các lệnh trừng phạt mới sẽ phụ thuộc lớn vào cách triển khai của Mỹ và khả năng có các biện pháp trừng phạt thứ cấp, theo nhà nghiên cứu Eddie Fishman thuộc Atlantic Council. "Đến nay mới chỉ có các biện pháp trừng phạt sơ cấp với Rosneft và Lukoil. Mấu chốt sẽ là liệu có trừng phạt thứ cấp với các ngân hàng, nhà máy lọc dầu và thương nhân ở nước thứ ba giao dịch với hai công ty này hay không", Fishman nói.

Giá dầu thô thế giới cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu năng lượng của Mỹ tăng lên. Tồn kho xăng, dầu thô của Mỹ tuần trước sụt giảm do nhu cầu tiêu thụ tăng, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 22/10.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)