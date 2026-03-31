Giá dầu tăng ngày thứ tư liên tiếp do thiếu nguồn cung

Giá dầu Brent lên 115 USD một thùng, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị siết chặt do đóng cửa eo biển Hormuz.

Mở cửa phiên giao dịch 31/3, giá dầu Brent tăng 2% so với hôm qua. Dầu WTI cũng lên gần 106 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ ngày 9/3.

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch của năng lượng toàn cầu đẩy giá dầu Brent đắt thêm 59% trong tháng 3, mức tăng theo tháng cao nhất từ trước đến nay. Dầu WTI cũng tăng 58% trong tháng này, cao nhất kể từ tháng 5/2020.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KUNA) nhấn mạnh mối đe dọa của xung đột Trung Đông lên tuyến hàng hải của nguồn cung năng lượng. Hãng cho biết tàu chở dầu Al Salmi với quy mô 2 triệu thùng đã bị tấn công tại cảng Dubai, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra sự cố tràn dầu trong khu vực.

Tàu chở dầu thô Eagle San Juan dỡ hàng tại cảng nổi Single Point Mooring (SPM) của Cnergyico, gần bờ biển Hub ở Balochistan, Pakistan, ngày 18/3. Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tấn công tên lửa vào Israel, dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn eo biển Bab el-Mandeb lần nữa. Đây là điểm nối biển Đỏ và vịnh Aden, cũng là tuyến đường quan trọng cho các tàu thuyền di chuyển giữa châu Á và châu Âu qua kênh đào Suez.

"Nếu lực lượng Houthi thành công trong việc tái phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, cả hai tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới sẽ cùng chịu áp lực", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết.

Arab Saudi đã chuyển hướng xuất khẩu dầu thô qua tuyến đường này, với khối lượng gần 4,7 triệu thùng mỗi ngày vào tuần trước, tăng mạnh so với mức trung bình 770.000 thùng trong hai tháng đầu năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 cảnh báo rằng Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran, nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz. Điều này diễn ra sau khi Tehran bác bỏ các đề xuất hòa bình của Mỹ là "phi thực tế" và tấn công tên lửa vào Israel.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiến triển tốt, thêm rằng những gì Tehran lên tiếng công khai khác hoàn toàn với những gì họ nói riêng với quan chức Mỹ.

Trong khi đó, nhà phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính Marex nhận định rằng thị trường vẫn chưa tìm được bất kỳ lối thoát nào cho cuộc xung đột. Điều kiện hai bên nêu ra còn cách xa nhau, bất chấp bức tranh tươi sáng mà ông Trump tự vẽ ra.

Bảo Bảo (theo Reuters)