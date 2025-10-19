Giá đất Cần Giờ tăng gấp 2-3 lần sau một năm

Hiệu ứng từ Khu đô thị lấn biển Cần Giờ khởi công cùng làn sóng găm hàng đang khiến giá đất Cần Giờ tăng 30-60% trong một quý và gấp 2 lần trong gần một năm.

Chị Trần Thị Quế, một nhà đầu tư nhỏ lẻ, cho biết đã mua một lô đất 150 m2 nằm trong khu dân cư Phước Lộc (Cần Giờ) từ năm 2019 với giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Thời điểm đó, theo chị, thị trường khá trầm lắng, nhiều người cần tiền nên chấp nhận bán cắt lỗ, còn chị mua "để dành lâu dài". Sau sáu năm gần như không ngó ngàng gì đến, tháng 3 năm nay, chị bất ngờ được nhiều môi giới gọi điện liên tục hỏi mua lại với giá 6 tỷ đồng. Do chưa có nhu cầu nên chị không bán và gần đây, lô đất của chị đã được trả giá gần 10 tỷ đồng. "So với giá mua ban đầu, tôi đã lãi gấp bốn lần, và tăng gần 60% so với đầu năm nhưng tôi tin giá sẽ còn tăng nữa," chị Quế chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, sở hữu khu đất hơn 2.200 m2 trên khu vực đường Thạnh Thới (Cần Giờ), cho biết trong vài tháng trở lại đây, nhiều môi giới bất động sản liên tục tìm đến nhà hỏi mua đất dù bà chưa từng có ý định bán. "Đầu năm nay có người ngỏ ý mua một nửa khu đất với giá khoảng 45 tỷ đồng, nhưng gần đây họ quay lại hỏi tiếp, nâng giá lên gần 60 tỷ đồng. Tôi không có nhu cầu bán nên chỉ từ chối", bà Lệ chia sẻ.

Theo bà, không chỉ gia đình mình mà nhiều hộ dân quanh khu vực cũng thường xuyên bị môi giới tìm đến hỏi mua, thậm chí có ngày đến 4–5 người hỏi, với mức giá được chào cao dần qua từng tháng dù không ai rao bán hay để lại thông tin liên hệ. "Giá đất tăng quá nhanh nên hầu như người dân ở đây không ai muốn bán, ai cũng chờ xem còn lên tới đâu", bà Lệ nói.

Trên thực tế, không ít nhà đầu tư đang chọn giữ đất chờ thêm thay vì bán ra, dù giá đã tăng mạnh so với giai đoạn trước. Anh Trần Quốc Dũng, một nhà đầu tư sở hữu hai lô đất tổng diện tích gần 600 m2 tại khu vực đường Hà Quang Vóc và Đào Cử, mua cách đây 6 năm với giá khoảng 20 triệu đồng mỗi m2. Đến nay, nhiều môi giới chào mua lại ở mức 65-75 triệu đồng mỗi m2, nhưng anh vẫn chưa muốn bán. "Giá đã tăng quá nhanh, nhưng tôi tin vẫn chưa dừng lại. Hạ tầng kết nối Cần Giờ với trung tâm TP HCM ngày càng rõ ràng, mà tâm lý thị trường hiện nay đang rất kỳ vọng vào Vinhomes Cần Giờ", anh nói.

Bất động sản huyện Cần Giờ, tháng 4/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ghi nhận của VnExpress cho thấy trục đường Tắc Xuất hiện là "điểm nóng" nhất khu vực. Tuyến đường chỉ dài khoảng 1,8 km nhưng nối từ phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu, đi qua khu dân cư hiện hữu hướng thẳng vào đại đô thị Vinhomes Green Paradise, nên được giới đầu tư săn tìm. Giá đất trên trục này hiện chia làm ba đoạn với mức chênh rõ rệt.

Đoạn từ dự án Vinhomes Green Paradise đến giao với đường Đào Cử có mật độ dân cư đông, song hàng hiếm. Đầu năm nay, nhiều người rao giá khoảng 60 triệu đồng mỗi m2, nay đã lên 85 đến gần 100 triệu đồng mỗi m2. Đoạn từ Đào Cử đến giao lộ Giồng Ao tháng 4 có giá khoảng 50 triệu hiện rao 75 triệu đồng mỗi m2. Còn đoạn từ Giồng Ao đến phà Tắc Xuất, dù dân cư thưa hơn, cũng tăng từ 45 lên 65 triệu đồng mỗi m2. So với thời điểm 2017-2018, giá đất trên tuyến đường này hiện tăng từ 8-12 lần.

Những tuyến chính như Đào Cử, Hà Quang Vóc, Lê Hùng Yên có giá bán khoảng 70-80 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 2 lần so với năm ngoái. Đất trên mặt tiền đường Duyên Hải hiện lên 55-85 triệu đồng mỗi m2, tức tăng khoảng 2 lần. Ngoài ra, nhà riêng và đất nền dự án tại hai khu dân cư Phước Lộc, Giồng Ao cũng ghi nhận mức gia tăng cao. Các lô đất nền đã ra sổ tại đây hiện có giá 65–70 triệu đồng mỗi m2, đất chưa có sổ hiện rao bán 50–55 triệu đồng mỗi m2; nhà riêng từ 11-15 tỷ đồng mỗi căn, tăng 40-60% so với giá bán đầu năm.

Nói về diễn biến giao dịch nhà đất tại Cần Giờ, ông Nguyễn Thành Tường, đại diện sàn môi giới Cần Giờ Land, cho biết từ tháng 4 - khi Vingroup khởi công Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - đến nay, giá đất khu vực này tăng trung bình 30-50%, đất gần dự án tăng 60-70%, đạt khoảng 50-70 triệu đồng mỗi m2. Một số khu vực đẹp như mặt tiền đường Tắc Xuất, Thạnh Thới đã tiệm cận 100 triệu đồng mỗi m2. Các lô đất nhỏ, giá dưới 10 tỷ đồng có tốc độ tăng nhanh và dễ giao dịch, trong khi đất diện tích lớn thanh khoản chậm hơn.

Theo ông Tường, dù nhu cầu mua tăng cao, thị trường hiện không có nhiều hàng để bán do chủ đất giữ chờ giá. Nhiều lô đất rao bán nhưng khi có khách mua, chủ lại từ chối. Tâm lý chung của các chủ đất so sánh với giá của Vinhomes Cần Giờ và chờ dự án triển khai để tham khảo. "Tâm lý sợ bán hớ khiến cung ít, cầu tăng, giá đất Cần Giờ vì thế nhích lên từng tháng", ông nói.

Anh Nguyễn Quang Tuấn, lãnh đạo một sàn môi giới, cho biết thị trường Cần Giờ bắt đầu "nóng" lên từ tháng 3, khi xuất hiện thông tin Vingroup khởi công dự án khu đô thị lấn biển. Dòng tiền đầu tư đổ về liên tục, nhiều nhóm khách đến xem đất và không ít trường hợp đặt cọc ngay sau khi khảo sát. Nhà đầu tư tin rằng khi các dự án hạ tầng và du lịch được triển khai, giá đất quanh khu vực sẽ còn tăng mạnh. Trong khi các nhà đầu tư nhỏ và người mới vẫn thận trọng do lo ngại đà tăng quá nhanh, nhóm khách từ phía Bắc – đặc biệt là Hà Nội – lại tỏ ra tự tin và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn. Anh Tuấn tiết lộ, phần lớn giao dịch gần đây đến từ nhóm này.

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Số liệu từ trang giao dịch nhà đất trực tuyến Batdongsan cho thấy, trong quý III, giá đất nền tại Cần Giờ ghi nhận mức tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 40% so với giá rao bán đầu năm nay. Còn theo ghi nhận từ DKRA Group, giá đất Cần Giờ hiện nay so với năm 2017 đã tăng khoảng 5-7 lần, tăng 100 -150% so với cùng kỳ 2024 và tăng 30- 50% so với đầu năm tùy vị trí.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết cùng với giá rao bán tăng, nhu cầu tìm kiếm đất nền Cần Giờ cũng tăng vọt. Đà tăng giá thời gian qua chủ yếu đến từ kỳ vọng "ăn theo" siêu đô thị lấn biển Cần Giờ và các dự án hạ tầng lớn như metro, cầu Cần Giờ, tuyến đường Rừng Sác mở rộng và tuyến đường xuyên biển Cần Giờ - Vũng Tàu vừa được đề xuất triển khai. Điểm nóng hiện nay chủ yếu tập trung trên tuyến đường Tắc Xuất và lan ở các khu dân cư như Phước Lộc, Giồng Ao – nơi có đất ở ổn định, diện tích nhỏ, thanh khoản tốt.

Ngoài ra, theo ông Tuấn dự án siêu đô thị tỷ USD gắn liền với hạ tầng cũng tạo hứng khởi. Nhìn chung, chuyên gia này cho rằng giá đất nền Cần Giờ đang tăng nhanh hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, việc đầu tư vào đất nền khu vực này là câu chuyện dài hơi, nhà đầu tư tham gia ngay lúc này khó tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Đồng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nhận định giá đất nền Cần Giờ tăng do kỳ vọng từ các dự án lớn, hạ tầng giao thông sắp triển khai. Theo quan sát của ông, nhà đầu tư mua đất nền từ năm 2017-2018 giữ đến nay lời gấp 5 lần, mua từ 2021-2022 cũng lời gấp 2-3 lần, còn từ đầu năm tới nay lời khoảng 50-70%.

Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh để hái "trái ngọt", nhà đầu tư lâu năm cũng phải trải qua nhiều đau thương, như "gồng" lãi ngân hàng ở những giai đoạn lãi suất cho vay tăng cao... Vì vậy, để tham gia đầu tư đất Cần Giờ lúc này, nhà đầu tư phải có tài chính mạnh (tiền thật hoặc đủ khả năng "gồng" lãi ngân hàng), mua đúng vị trí và quan trọng là phải chuẩn bị tâm lý nắm giữ bất động sản qua những giai đoạn khó khăn.

Trước sóng tăng giá nhà đất quá nhanh của thị trường Cần Giờ, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên nhìn nhận thị trường này như một bài toán trung - dài hạn, thay vì kỳ vọng vào "sóng ngắn". Bởi, Cần Giờ hiện vẫn là khu vực có khả năng tiếp cận hạn chế so với trung tâm, vì vậy nhu cầu ở thực hoặc lưu trú lâu dài chưa có đủ điều kiện để bùng nổ trong tương lai gần.

Phương Uyên