Giả danh tổng giám đốc lừa tiền 'chạy' thầu

Đà NẵngNguyễn Văn Điệp, 42 tuổi, làm giả hợp đồng và tự xưng là tổng giám đốc, yêu cầu các nhà thầu chi 1,85 tỷ đồng "lót tay" để nhận dự án rồi chiếm đoạt.

Ngày 10/12, Điệp, 42 tuổi, trú Hà Nội, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Điệp tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Phước

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7/2021, nắm được thông tin nhiều doanh nghiệp muốn tham gia dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi (Khu công nghiệp Quán Ngang, Quảng Trị), Điệp tự giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, có quyền quyết định giao thầu.

Thông qua người môi giới tên Nguyễn Vân Thạnh, Điệp tiếp cận các nhà thầu và ra điều kiện phải "trích thưởng", chi hoa hồng trước mới được nhận thi công.

Tin vào chức danh Điệp tự xưng, hai người dân tại Đà Nẵng và Quảng Trị đã chuyển tổng cộng 1,85 tỷ đồng để "giữ chỗ". Tuy nhiên, nhà chức trách xác định các hợp đồng do Điệp tự ký đều vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Trong số tiền chiếm đoạt, Điệp giữ 1,15 tỷ đồng, phần còn lại được nhóm môi giới chia nhau. Sự việc vỡ lở khi các nạn nhân gửi đơn tố giác vào ngày 1/11.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vai trò của những người liên quan.

Ngọc Trường