Giả danh ngân hàng nhắn tin lừa đảo

Băng nhóm tội phạm mỗi ngày phát tán hàng nghìn tin nhắn giả danh ngân hàng để lừa chiếm quyền quản trị tài khoản, sau đó chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 9 đến nay, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phát hiện nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, chuyên phán tán tin nhắn lừa đảo.

Kẻ chủ mưu cấu kết với hệ thống chân rết là người Việt Nam, sử dụng thiết bị công nghệ cao sản xuất ở nước ngoài để lập giả trạm thu, phát sóng di động của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Bộ thiết bị của nhóm này có thể giả mạo đầu số tin nhắn của các cơ quan, tổ chức.

Khi thu thập được thông tin thuê bao di động và thiết bị, mỗi ngày chúng phát tán thành công từ 40.000 đến 80.000 tin nhắn trên một bộ thiết bị. Nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký, kích hoạt dịch vụ tài chính toàn cầu có mức phí sử dụng 3-6 triệu đồng. Kẻ giả mạo sau đó gửi kèm đường link như vietinbank.com.vn-vp.top hoặc vpbank.com.vn-vb.top... để khách truy cập.

Bộ phát tán tin nhắn bị thu giữ trong một vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cho hay, thực chất đây là tin nhắn giả mạo ngân hàng. Khi nạn nhân truy cập đường link, kẻ xấu sẽ chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng sau đó chiếm đoạt tiền.

Để tránh bị phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở và mọi liên lạc đều qua các tài khoản mạng xã hội. Lừa đảo xong, chúng xóa sạch mọi dữ liệu.

Hiện, công an đã phá 7 vụ án, bắt 10 nghi phạm tại Hà Nội và TP HCM, Quảng Ngãi, Đồng Nai và thu giữ 16 bộ thiết bị giả trạm phát sóng.

Nhà chức trách khuyến cáo, người dân cảnh giác, không truy cập vào các đường link, tên miền lạ được gửi đến email, điện thoại và không cung cấp mã OTP cho người khác.

Phạm Dự