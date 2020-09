Giả danh đại biểu Quốc hội để lừa đảo

Đà NẵngTrần Phước An (26 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) giả danh phóng viên và đại biểu Quốc hội để lừa 16 triệu đồng của chủ khách sạn.

Ngày 2/9, Công an phường An Hải Bắc đã bàn giao An cho Công an quận Sơn Trà hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 30/8, An lên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Quảng Nam, nhưng sau đó xuống xe trên đường tránh để đi lối tắt vào Đà Nẵng dù thành phố đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19.

Nghi phạm Trần Phước An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

An gọi điện và gửi thẻ phóng viên của một kênh truyền hình cho Sở Du lịch Đà Nẵng để yêu cầu hỗ trợ cơ sở lưu trú. Anh ta được giới thiệu đến một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Sau hai ngày được ăn ở miễn phí, An nảy sinh ý định lừa đảo nên nói với chủ khách sạn mình là đại biểu Quốc hội, có thể giúp mua vé máy bay rời Đà Nẵng. Tin tưởng, chủ khách sạn đưa 6 triệu đồng nhờ An mua 2 vé máy bay đi Hà Nội.

An sau đó tiếp tục cầm thêm 10 triệu đồng của chủ khách sạn để "giúp đỡ một số việc" khi về Hà Nội. Sau khi lấy tiền, An đi khỏi khách sạn và cắt liên lạc. Biết bị lừa, chủ khách sạn đã báo công an.

Khoảng 17h ngày 1/9, An bị công an bắt giữ khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn. Anh ta khai không có tiền tiêu xài nên giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn.

Thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, Trưởng công an phường An Hải Bắc, cho biết quá trình làm việc và kiểm tra giấy tờ tùy thân, An không có thẻ phóng viên như giới thiệu. "Anh ta đã dùng phần mềm trên máy tính ghép ảnh của mình vào thẻ phóng viên và gửi cho Sở Du lịch Đà Nẵng để tạo sự tin tưởng", thiếu tá Linh nói và cho biết An đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Nguyễn Đông