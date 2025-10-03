Mặc cảnh phục chạy xe ngoài đường vì 'thích oai'

Lâm ĐồngHuỳnh Lê Công, 27 tuổi, khai nhiều lần đặt mua còng số 8, mũ và quần áo công an mặc ra đường để "cho oai", song bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Ngày 3/10, Công, quê An Giang, bị Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ và trang phục Công an nhân dân.

Huỳnh Lê Công cùng các trang phục, vật dụng giả tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự tuần tra trên đường Hai Bà Trưng, phường Cam Ly - Đà Lạt, phát hiện Công mặc trang phục công an, chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, mời về làm việc. Anh ta thừa nhận hành vi giả công an, khai có "sở thích được làm cảnh sát và muốn khoe khoang, tạo hình ảnh uy tín với người khác" nên nhiều lần lên mạng đặt mua quân phục mặc ra đường.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các bộ cảnh phục, mũ kê - pi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8... cùng một số vật dụng khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang làm rõ động cơ của Công.

Lê Tiến - Trường Hà