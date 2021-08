Hậu GiangNguyễn Văn Lai, 54 tuổi, giả đại tá quân đội, vượt chốt kiểm dịch Covid-19 và bị tố cáo lừa tiền của người dân tại Thị xã Long Mỹ.

Ngày 26/8, Lai bị Công an thị xã Long Mỹ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Lai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/8, Lai mặc quân phục chạy xe đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, bị lực lượng chức làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Ông ta tăng ga vượt chốt nên bị truy đuổi, khống chế.

Lai nhận là Nguyễn Minh Thành, sĩ quan cao cấp của quân đội mới nghỉ hưu, đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng. Xác minh nhanh, công an phát hiện Lai khai gian.

Trong lúc Lai bị tạm giữ để điều tra, người đàn ông 55 tuổi ngụ thị xã Long Mỹ, tìm đến tố giác bị ông ta lừa đảo. Người này cho biết Lai xưng là đại tá quân đội công tác tại Cơ quan Thanh tra, Bộ Quốc phòng. Sau thời gian làm quen, Lai nói cần tiền tiếp khách nhờ ông này chuyển khoản 5 triệu đồng nhưng từ tháng 3 đến nay không trả.

Làm việc với công an, bước đầu Lai thừa nhận hành vi lừa tiền của người đàn ông để tiêu xài cá nhân. Quân phục ông ta mặc do một người bạn ở Nghệ An cho.

Năm 2013, Lai từng bị TAND huyện Bình Chánh, TP HCM, tuyên phạt 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cửu Long