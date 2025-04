Giá cước vận tải toàn cầu tiếp tục giảm

Thuế tăng, giá cả leo thang, niềm tin người tiêu dùng lung lay được xem là lý do khiến giá cước vận tải có xu hướng giảm.

Thuế nhập khẩu thép và nhôm cùng với thuế xe hơi thành phẩm sẽ được áp dụng, với mức thuế suất 25%. Các đối tác thương mại như: Mexico, Canada và Trung Quốc đều bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu trên diện rộng.

Theo ABC News, tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ suy giảm nghiêm trọng hơn dự kiến trong tháng ba, rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Một số nhà kinh tế dự báo nước Mỹ có thể bước vào suy thoái do chính sách công nghiệp của Donald Trump, trong khi nền kinh tế Mỹ vốn phụ thuộc nhiều vào tiêu dùng nội địa. Khi thuế tăng và giá cả leo thang, niềm tin người tiêu dùng được dự báo sẽ giảm mạnh.

Tình trạng mất niềm tin thể hiện rõ qua giá cước vận tải, đặc biệt là giá cước giao ngay (spot rates) - được coi là "nhịp đập" của ngành vận tải container.

Theo báo cáo giá cước tuần này từ Drewry Shipping Consultants, chỉ số tổng hợp WCI đã giảm liên tục từ tháng 12 tiếp tục giảm thêm 4%, xuống còn 2.168 USD/container 40 feet, dù vẫn cao hơn 53% so với mức trung bình trước đại dịch là 1.420 USD/FEU.

Cụ thể, tuyến Thượng Hải - Los Angeles giảm 6% so với tuần trước, còn 2.487 USD/FEU (giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuyến châu Á - New York giảm 4%, còn 3.622 USD/FEU (giảm 28% theo năm); tuyến châu Á - Bắc Âu: giảm 4%, còn 2.370 USD/container 40ft (giảm 25% theo năm); tuyến châu Á - Địa Trung Hải giảm 17% theo năm, còn 3.171 USD/container 40ft.

Erik Devetak, Giám đốc Công nghệ và Dữ liệu tại Xeneta, chia sẻ trong blog sau hội nghị Transpacific Maritime (TPM25) tại Long Beach: "Nếu có một chủ đề nổi bật tại TPM25, đó là chuỗi cung ứng giờ đây không chỉ khó đoán, mà gần như không thể tưởng tượng được. Từ việc chuyển hướng qua Biển Đỏ cho đến những cú sốc thuế quan, 5 năm qua đã buộc các đội ngũ logistics phải tái cấu trúc chiến lược của mình theo thời gian thực. Ai không thích nghi sẽ bị bỏ lại phía sau".

Ông cũng cho biết giá cước giao ngay đã trải qua một "tàu lượn siêu tốc" trong 5 năm qua, từ đại dịch đến khủng hoảng ở Biển Đỏ tất cả đều để lại ảnh hưởng kéo dài.

Hiện khoảng cách giữa giá ngắn hạn và dài hạn đang thu hẹp, và giá cước mềm có thể lan sang hợp đồng dài hạn. Các hợp đồng dài hạn này sẽ được chốt trước ngày 30/4, nên giá spot (giá giao ngay) lúc này vô cùng quan trọng, theo ông Eric Devetak.

