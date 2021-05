Giả công an nhận tiền chạy án

Nghệ AnCô gái 25 tuổi Trần Thị Hà Phương xưng danh công an, nhận hàng chục triệu đồng từ người nhà nghi can với lời hứa "chạy án".

Phương, trú huyện Đô Lương, Nghệ An, bị công an thành phố Vinh bắt đêm 12/5 để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương nghiện ma túy, từng có hai tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/5, Công an thành phố Vinh phá vụ án liên quan ma túy, bắt một người đàn ông trú tại huyện Hưng Nguyên. Phương bị cáo buộc, với ý đồ lừa đảo nên mạo danh cán bộ công an để tiếp cận, nói nếu gia đình đưa 30 triệu đồng "nghi can sẽ được thả tự do".

Trần Thị Hà Phương (áo đen, bên phải) thời điểm vừa bị bắt. Ảnh: CA

Nhận xong tiền, hôm sau Phương đề nghị gia đình chuyển thêm 45 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa, người dân đã tố giác sự việc với cơ quan công an.

Phương Linh