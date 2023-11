Giả công an, lừa tiền người muốn ra nước ngoài

Đà NẵngNguyễn Hữu Thạnh đóng giả công an, làm tài liệu giả để lừa, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khoảng 20 người muốn sang Mỹ, Canada, Australia.

Ngày 2/11, Nguyễn Hữu Thạnh, 32 tuổi, đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Thạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Khám nơi ở của Thạnh tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), công an thu một giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, hai con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Thạnh.

Thạnh khai đã đóng giả công an và giả con dấu của các cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin với những người muốn đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại Mỹ, Canada, Australia.

Thạnh còn mở văn phòng luật sư tại quận Sơn Trà để che mắt hoạt động phạm pháp của mình.

Công an cho biết, từ tháng 10/2022 Thạnh đã lừa khoảng 10 tỷ đồng của 17 người và đã tiêu hết tiền.

Với cùng thủ đoạn, Thạnh đang bị Công an TP HCM truy tìm khi chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Ngọc Trường