Giả công an lừa tiền học sinh

Đăk LăkNguyễn Văn Sang, 21 tuổi, thổi còi và dùng gậy của CSGT dừng xe máy học sinh đi học về khuya, yêu cầu nộp tiền "nếu không sẽ giữ cà vẹt".

Ngày 23/10, Sang bị Công an xã Ea Kao bàn giao cùng tang vật cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra.

Nguyễn Văn Sang tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, Công an xã Ea Kao nhận phản ánh của các học sinh về việc bị người đàn ông cầm gậy của CSGT buộc dừng xe. Anh ta xưng công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, bắt nộp tiền nếu không sẽ bị giữ cà vẹt. Đến tối 21/10, công an bắt quả tang Sang đang thực hiện vi cưỡng đoạt 200.000 đồng của một học sinh, thu giữ một còng số 8, dùi cui, còi, gậy giao thông.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai từ huyện Krông Păk lên TP Buôn Ma Thuột làm thuê. Gần đây, vì cần tiền tiêu nên anh ta giả danh công an thực hiện 5 vụ lừa tiền học sinh và lấy 3 cà vẹt xe.

Ngọc Oanh